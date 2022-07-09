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Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить работу в июле - РИА Новости, 09.07.2022
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Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить работу в июле
Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить работу в июле - РИА Новости, 09.07.2022
Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить работу в июле
Крупный производитель железной руды для металлургической промышленности - Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить выпуск продукции уже в этом... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:11
2022-07-09T12:11
специальная военная операция на украине
экономика
денис пушилин
запорожская область
донецкая народная республика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Крупный производитель железной руды для металлургической промышленности - Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить выпуск продукции уже в этом месяце, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов побывал на комбинате и встретился там с трудовым коллективом. Он отметил, что это его первая поездка в Запорожскую область за долгие годы. Ранее он сообщил, что побывал в Мариупольском морском торговом порту и обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным развитие логистических цепочек между регионами."Впервые за долгие годы побывал в Запорожской области, где встретился с трудовым коллективом Запорожского железорудного комбината. Это крупное производственное предприятие, на котором уже в июле планируется возобновить выпуск продукции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что правительство Крыма готово во всем поддержать жителей братских республик и освобожденных областей.Запорожский железорудный комбинат - одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса, расположено в районе Малая Белозерка. Комбинат является градообразующим предприятием для города Днепрорудное. Добываемая на комбинате руда значительно богаче, чем в Криворожском бассейне.
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экономика, денис пушилин, запорожская область, донецкая народная республика, россия
12:11 09.07.2022
 
Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить работу в июле

Глава Крыма Аксенов: Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить работу в июле

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Крупный производитель железной руды для металлургической промышленности - Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить выпуск продукции уже в этом месяце, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов побывал на комбинате и встретился там с трудовым коллективом. Он отметил, что это его первая поездка в Запорожскую область за долгие годы. Ранее он сообщил, что побывал в Мариупольском морском торговом порту и обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным развитие логистических цепочек между регионами.
"Впервые за долгие годы побывал в Запорожской области, где встретился с трудовым коллективом Запорожского железорудного комбината. Это крупное производственное предприятие, на котором уже в июле планируется возобновить выпуск продукции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что правительство Крыма готово во всем поддержать жителей братских республик и освобожденных областей.
"Это касается любых вопросов: помощь промышленным предприятиям, трудоустройство, поддержка сферы образования, организация оздоровления детей в Крыму. Сложные вопросы будем при необходимости решать в ручном режиме. Главное – Россия никуда не уйдет, мы будем вместе и совместно наладим новую жизнь под мирным небом", - добавил он.
Запорожский железорудный комбинат - одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса, расположено в районе Малая Белозерка. Комбинат является градообразующим предприятием для города Днепрорудное. Добываемая на комбинате руда значительно богаче, чем в Криворожском бассейне.
Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным осмотрел Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
11:14
Аксенов и Пушилин осмотрели порт в Мариуполе
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаДенис ПушилинЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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