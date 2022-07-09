https://ria.ru/20220709/zaporozhe-1801394891.html

Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить работу в июле

Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить работу в июле - РИА Новости, 09.07.2022

Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить работу в июле

Крупный производитель железной руды для металлургической промышленности - Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить выпуск продукции уже в этом... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:11

2022-07-09T12:11

2022-07-09T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Крупный производитель железной руды для металлургической промышленности - Запорожский железорудный комбинат планирует возобновить выпуск продукции уже в этом месяце, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов побывал на комбинате и встретился там с трудовым коллективом. Он отметил, что это его первая поездка в Запорожскую область за долгие годы. Ранее он сообщил, что побывал в Мариупольском морском торговом порту и обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным развитие логистических цепочек между регионами."Впервые за долгие годы побывал в Запорожской области, где встретился с трудовым коллективом Запорожского железорудного комбината. Это крупное производственное предприятие, на котором уже в июле планируется возобновить выпуск продукции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что правительство Крыма готово во всем поддержать жителей братских республик и освобожденных областей.Запорожский железорудный комбинат - одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса, расположено в районе Малая Белозерка. Комбинат является градообразующим предприятием для города Днепрорудное. Добываемая на комбинате руда значительно богаче, чем в Криворожском бассейне.

https://ria.ru/20220709/mariupol-1801385811.html

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Дарья Буймова

экономика, денис пушилин, запорожская область, донецкая народная республика, россия