https://ria.ru/20220709/yasinovataya-1801418487.html

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:40

2022-07-09T15:40

2022-07-09T15:40

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 (время совпадает с мск - ред) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801407072.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины