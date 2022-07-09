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Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:40
2022-07-09T15:40
2022-07-09T15:40
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 (время совпадает с мск - ред) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801407072.html
ясиноватая
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда