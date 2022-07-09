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В Британии экс-замминистра по делам женщин хочет возглавить тори - РИА Новости, 09.07.2022
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В Британии экс-замминистра по делам женщин хочет возглавить тори
В Британии экс-замминистра по делам женщин хочет возглавить тори - РИА Новости, 09.07.2022
В Британии экс-замминистра по делам женщин хочет возглавить тори
Подавшая в отставку на этой неделе замминистра Великобритании по делам женщин и равноправия Кеми Баденок будет баллотироваться на пост лидера консерваторов. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:22
2022-07-09T10:22
в мире
борис джонсон
саджид джавид
тереза мэй
великобритания
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подавшая в отставку на этой неделе замминистра Великобритании по делам женщин и равноправия Кеми Баденок будет баллотироваться на пост лидера консерваторов.Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок."Вы, наверное, слышали, что я баллотируюсь на пост лидера партии", - написала она на своей странице в Twitter.В статье для газеты Times она заявила, что Борис Джонсон, объявивший в четверг об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии, был лишь "симптомом проблем", с которыми сталкивается страна, а не их причиной. Баденок также отметила, что придерживается правоцентристских взглядов.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220708/velikobritaniya-1801188044.html
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в мире, борис джонсон, саджид джавид, тереза мэй, великобритания
10:22 09.07.2022
 
В Британии экс-замминистра по делам женщин хочет возглавить тори

Экс-замминистра Британии по делам женщин Баденок будет баллотироваться на пост лидера тори

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подавшая в отставку на этой неделе замминистра Великобритании по делам женщин и равноправия Кеми Баденок будет баллотироваться на пост лидера консерваторов.
Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 13:09
В Великобритании еще один министр подал в отставку
"Вы, наверное, слышали, что я баллотируюсь на пост лидера партии", - написала она на своей странице в Twitter.
В статье для газеты Times она заявила, что Борис Джонсон, объявивший в четверг об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии, был лишь "симптомом проблем", с которыми сталкивается страна, а не их причиной. Баденок также отметила, что придерживается правоцентристских взглядов.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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