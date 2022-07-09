https://ria.ru/20220709/velikobritaniya-1801380088.html

В Британии экс-замминистра по делам женщин хочет возглавить тори

В Британии экс-замминистра по делам женщин хочет возглавить тори - РИА Новости, 09.07.2022

В Британии экс-замминистра по делам женщин хочет возглавить тори

Подавшая в отставку на этой неделе замминистра Великобритании по делам женщин и равноправия Кеми Баденок будет баллотироваться на пост лидера консерваторов. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:22

2022-07-09T10:22

2022-07-09T10:22

в мире

борис джонсон

саджид джавид

тереза мэй

великобритания

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подавшая в отставку на этой неделе замминистра Великобритании по делам женщин и равноправия Кеми Баденок будет баллотироваться на пост лидера консерваторов.Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок."Вы, наверное, слышали, что я баллотируюсь на пост лидера партии", - написала она на своей странице в Twitter.В статье для газеты Times она заявила, что Борис Джонсон, объявивший в четверг об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии, был лишь "симптомом проблем", с которыми сталкивается страна, а не их причиной. Баденок также отметила, что придерживается правоцентристских взглядов.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220708/velikobritaniya-1801188044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, саджид джавид, тереза мэй, великобритания