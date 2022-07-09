https://ria.ru/20220709/surgut-1801413509.html
Сургутский район Югры получит рекордное финансирование для проекта по ЖКХ
Сургутский район Югры получит рекордное финансирование для проекта по ЖКХ - РИА Новости, 09.07.2022
Сургутский район Югры получит рекордное финансирование для проекта по ЖКХ
Фонд национального благосостояния одобрил заявку Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1,2 миллиарда рублей, средства будут... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:50
2022-07-09T14:50
2022-07-09T14:50
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Фонд национального благосостояния одобрил заявку Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1,2 миллиарда рублей, средства будут направлены на реконструкцию очистных сооружений, сообщил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой."Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Хуснуллина одобрила заявку Сургутского района на 1,2 миллиарда рублей для реконструкции КОС в Федоровском. На сегодняшний день это самая большая заявка среди муниципальных образований Югры из Фонда национального благосостояния", - сказал Трубецкой.По его словам, средства планируется направить на реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Федоровском, возведенных еще в 1997 году, чтобы повысить надежность системы водоотведения поселения.Как отметил глава района, все работы по строительству и пуску новых сооружений должны начаться в ближайшие месяцы и быть завершены в 2023 году.
https://ria.ru/20220707/stroitelstvo-1800868694.html
https://ria.ru/20220623/yugra-1797488702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Сургутский район Югры получит рекордное финансирование для проекта по ЖКХ
Сургутский район Югры получит 1,2 миллиарда рублей для проекта по ЖКХ