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При столкновении двух автомобилей под Самарой погибли два человека
При столкновении двух автомобилей под Самарой погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2022
При столкновении двух автомобилей под Самарой погибли два человека
Два легковых автомобиля столкнулись в субботу в Красноярском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще пятеро, включая двух детей,... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:18
2022-07-09T16:18
2022-07-09T16:33
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу в Красноярском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще пятеро, включая двух детей, госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло в 4.30 (3.30 мск) на третьем километре обхода села Красный Яр."По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, произошло столкновение двух легковых автомобилей, на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи скончались водители автомобилей "Нива" и "Ларгус". В медицинское учреждение доставлены пять человек, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров "Ларгуса" - мальчики шести и восьми лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Как пояснил журналистам начальник районного отдела ГИБДД Станислав Емельяненко, трое пострадавших пассажиров ехали в "Ниве", а двое детей - в "Ларгусе".На фото, предоставленном пресс-службой главка МВД, запечатлено, как "Нива" стоит опрокинутой на бок у обочины дороги, а обгоревший "Ларгус" без стекол, фар и шин находится в кювете.Прокуратура области заявила, что надзорное ведомство по факту ДТП проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения."По итогам проверки при наличии оснований будет дана оценка действиям должностных лиц организации, ответственной за содержание дороги на данном участке", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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гибдд мвд рф, авто, происшествия, самарская область
16:18 09.07.2022 (обновлено: 16:33 09.07.2022)
При столкновении двух автомобилей под Самарой погибли два человека
При столкновении автомобилей в Красноярском районе Самарской области погибли два человека
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу в Красноярском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще пятеро, включая двух детей, госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло в 4.30 (3.30 мск) на третьем километре обхода села Красный Яр.
"По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, произошло столкновение двух легковых автомобилей, на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи скончались водители автомобилей "Нива" и "Ларгус". В медицинское учреждение доставлены пять человек, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров "Ларгуса" - мальчики шести и восьми лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Как пояснил журналистам начальник районного отдела ГИБДД
Станислав Емельяненко, трое пострадавших пассажиров ехали в "Ниве", а двое детей - в "Ларгусе".
На фото, предоставленном пресс-службой главка МВД, запечатлено, как "Нива" стоит опрокинутой на бок у обочины дороги, а обгоревший "Ларгус" без стекол, фар и шин находится в кювете.
Прокуратура области заявила, что надзорное ведомство по факту ДТП проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
"По итогам проверки при наличии оснований будет дана оценка действиям должностных лиц организации, ответственной за содержание дороги на данном участке", - говорится в Telegram-канале ведомства.