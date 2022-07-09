https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801393718.html
Российские войска уничтожили свыше 75 националистов в Николаевской области
Российские войска уничтожили свыше 75 националистов в Николаевской области - РИА Новости, 09.07.2022
Российские войска уничтожили свыше 75 националистов в Николаевской области
ВС РФ уничтожили за сутки более 75 националистов в Николаевской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:06
2022-07-09T12:06
2022-07-09T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили за сутки более 75 националистов в Николаевской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ уничтожены свыше 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказали в Минобороны.
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николаевская область
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Минобороны РФ об уничтожении пунктов дислокации иностранных наемников и артиллерии ВСУ
Российская авиация и артиллерия поразила за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
2022-07-09T12:06
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PT3M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, николаевская область, вооруженные силы украины
12:06 09.07.2022 (обновлено: 12:36 09.07.2022)
Российские войска уничтожили свыше 75 националистов в Николаевской области
Минобороны: российские войска уничтожили свыше 75 националистов в Николаевской области