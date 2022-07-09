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Японцы высказались о словах Путина после гибели Абэ - РИА Новости, 09.07.2022
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Японцы высказались о словах Путина после гибели Абэ
Японцы высказались о словах Путина после гибели Абэ - РИА Новости, 09.07.2022
Японцы высказались о словах Путина после гибели Абэ
Зрители FNN прокомментировали новостное сообщение канала на YouTube о соболезнованиях президента Владимира Путина в связи с убийством бывшего премьер-министра... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T04:10
2022-07-09T04:10
в мире
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
япония
нара (город)
россия
синдзо абэ
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Зрители FNN прокомментировали новостное сообщение канала на YouTube о соболезнованиях президента Владимира Путина в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета Нары, после совершенного на него нападения. Политику было 67 лет. Российский лидер в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего Абэ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Некоторые из японских пользователей видеохостинга поблагодарили Путина за его слова, другие вспоминали общение между президентом России и бывшим премьером их страны. "Во-первых, хочу пожелать упокоения души экс-премьера Абэ. Также, президент Путин, огромное вам спасибо", — подчеркнул Аясаки Со.Некоторые зрители также обсудили политику."Мир был более безопасным при Абэ, Трампе и Путине", — высказался Ad."А был бы Абэ сейчас премьером, отношения с Россией были бы не такими. Думаю, он бы приложил усилия для посредничества в украинском конфликте", — предположила Ринко.
https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html
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в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония, нара (город), россия, синдзо абэ, владимир путин
04:10 09.07.2022
 
Японцы высказались о словах Путина после гибели Абэ

Зрители FNN оценили слова президента России Путина после гибели экс-премьера Японии Абэ

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Зрители FNN прокомментировали новостное сообщение канала на YouTube о соболезнованиях президента Владимира Путина в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета Нары, после совершенного на него нападения. Политику было 67 лет. Российский лидер в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего Абэ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Некоторые из японских пользователей видеохостинга поблагодарили Путина за его слова, другие вспоминали общение между президентом России и бывшим премьером их страны.

"Когда я в старших классах школы поехал на соревнования по дзюдо во Владивосток, меня очень впечатлило, как они (Путин и Абэ. — Прим. ред.) дружелюбно общались, наблюдая за поединками", — написал mm ww.

"Во-первых, хочу пожелать упокоения души экс-премьера Абэ. Также, президент Путин, огромное вам спасибо", — подчеркнул Аясаки Со.
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ставит красную розочку на имя победившего кандидата от своей партии во время подсчета голосов на выборах в верхнюю палату парламента. 21 июля 2013
1 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
© AP Photo / Alex Castro

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший лидер Кубы Фидель Кастро во время встречи в Гаване. 22 сентября 2016 года
2 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. 5 сентября 2019
3 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции Бочаров ручей
4 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© AP Photo / Rebecca Blackwell

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 25 июля 2014
5 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
© AP Photo / Bullit Marquez

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время церемонии приветствия на территории дворца Малакананг в Маниле, Филиппины. 12 января 2017 года
6 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AP Photo / Susan Walsh

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

Президент Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммит G20 в Осаке, Япония. 28 июня 2019 года
7 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
© AP Photo / Gregorio Borgia

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

Папа Римский Франциск с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, Япония. 25 ноября 2019 года
8 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
© AP Photo / Ng Han Guan

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии приветствия встречи экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. 11 ноября 2014 года
9 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Saudi Press Agency

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одетый в традиционную саудовскую мантию и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в северо-западном пустынном районе Аль-Ула
10 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
© AP Photo / Franck Robichon/Pool

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает во время пресс-конференции в официальной резиденции в Токио
11 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

Выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ
12 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
2 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
3 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
6 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
7 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
8 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
9 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
10 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
11 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
12 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Некоторые зрители также обсудили политику.
"Мир был более безопасным при Абэ, Трампе и Путине", — высказался Ad.

"То есть Абэ был великим человеком, которого признавал даже Путин. Интересно, а какую бы в результате реакцию вызвал Кисида (действующий премьер-министр Японии. — Прим. ред.) у мировых лидеров", — поинтересовался blue_sky1016

"А был бы Абэ сейчас премьером, отношения с Россией были бы не такими. Думаю, он бы приложил усилия для посредничества в украинском конфликте", — предположила Ринко.
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
29 мая, 02:19Специальная военная операция на Украине
Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине
 
В миреУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэЯпонияНара (город)РоссияСиндзо АбэВладимир Путин
 
 
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