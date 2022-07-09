https://ria.ru/20220709/soboleznovaniya-1801364711.html

Японцы высказались о словах Путина после гибели Абэ

Японцы высказались о словах Путина после гибели Абэ - РИА Новости, 09.07.2022

Японцы высказались о словах Путина после гибели Абэ

Зрители FNN прокомментировали новостное сообщение канала на YouTube о соболезнованиях президента Владимира Путина в связи с убийством бывшего премьер-министра... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T04:10

2022-07-09T04:10

2022-07-09T04:10

в мире

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

япония

нара (город)

россия

синдзо абэ

владимир путин

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Зрители FNN прокомментировали новостное сообщение канала на YouTube о соболезнованиях президента Владимира Путина в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета Нары, после совершенного на него нападения. Политику было 67 лет. Российский лидер в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего Абэ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Некоторые из японских пользователей видеохостинга поблагодарили Путина за его слова, другие вспоминали общение между президентом России и бывшим премьером их страны. "Во-первых, хочу пожелать упокоения души экс-премьера Абэ. Также, президент Путин, огромное вам спасибо", — подчеркнул Аясаки Со.Некоторые зрители также обсудили политику."Мир был более безопасным при Абэ, Трампе и Путине", — высказался Ad."А был бы Абэ сейчас премьером, отношения с Россией были бы не такими. Думаю, он бы приложил усилия для посредничества в украинском конфликте", — предположила Ринко.

https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html

япония

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в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония, нара (город), россия, синдзо абэ, владимир путин