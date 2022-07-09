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Лидеры партий Шри-Ланки готовы провести выборы в ближайшее время - РИА Новости, 09.07.2022
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Лидеры партий Шри-Ланки готовы провести выборы в ближайшее время
Лидеры партий Шри-Ланки готовы провести выборы в ближайшее время - РИА Новости, 09.07.2022
Лидеры партий Шри-Ланки готовы провести выборы в ближайшее время
Лидеры партий Шри-Ланки, собравшиеся в субботу на экстренное заседание в связи с протестами в столице страны, выработали четыре ключевых решения, в частности... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:43
2022-07-09T16:43
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Лидеры партий Шри-Ланки, собравшиеся в субботу на экстренное заседание в связи с протестами в столице страны, выработали четыре ключевых решения, в частности готовы провести выборы в ближайшее время, заявил депутат партии "Объединенная народная власть" Харша де Сильва."Президент Готабая Раджапакса и премьер-министр Ранил Викремесингхе должны немедленно уйти в отставку, спикер будет исполнять обязанности президента не более 30 дней, парламент изберет депутата парламента президентом на оставшийся срок, назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время", - перечислил в Twitter Сильва пункты, с которыми согласны лидеры большинства партий.Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила пресс-служба премьера, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и будет обеспечено большинство в парламенте.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801423048.html
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
16:43 09.07.2022
 
Лидеры партий Шри-Ланки готовы провести выборы в ближайшее время

Лидеры партий Шри-Ланки заявили о готовности провести выборы в ближайшее время

© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Лидеры партий Шри-Ланки, собравшиеся в субботу на экстренное заседание в связи с протестами в столице страны, выработали четыре ключевых решения, в частности готовы провести выборы в ближайшее время, заявил депутат партии "Объединенная народная власть" Харша де Сильва.
"Президент Готабая Раджапакса и премьер-министр Ранил Викремесингхе должны немедленно уйти в отставку, спикер будет исполнять обязанности президента не более 30 дней, парламент изберет депутата парламента президентом на оставшийся срок, назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время", - перечислил в Twitter Сильва пункты, с которыми согласны лидеры большинства партий.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
16:25
Премьер Шри-Ланки подтвердил, что уйдет в отставку
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила пресс-служба премьера, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и будет обеспечено большинство в парламенте.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
13:28
Глава Шри-Ланки заявил, что готов подчиниться любому решению лидеров партий
 
В миреГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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