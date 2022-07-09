Лидеры партий Шри-Ланки готовы провести выборы в ближайшее время
Лидеры партий Шри-Ланки заявили о готовности провести выборы в ближайшее время
© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Лидеры партий Шри-Ланки, собравшиеся в субботу на экстренное заседание в связи с протестами в столице страны, выработали четыре ключевых решения, в частности готовы провести выборы в ближайшее время, заявил депутат партии "Объединенная народная власть" Харша де Сильва.
"Президент Готабая Раджапакса и премьер-министр Ранил Викремесингхе должны немедленно уйти в отставку, спикер будет исполнять обязанности президента не более 30 дней, парламент изберет депутата парламента президентом на оставшийся срок, назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время", - перечислил в Twitter Сильва пункты, с которыми согласны лидеры большинства партий.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила пресс-служба премьера, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и будет обеспечено большинство в парламенте.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.