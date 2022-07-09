15:41 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
Премьер Шри-Ланки заявил, что готов уйти в отставку
Премьер Шри-Ланки Викремесингхе заявил, что готов уйти в отставку
© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что готов уйти с поста премьер-министра и уступить место общепартийному правительству, сообщает издание Newswire со ссылкой на офис премьера.
"Премьер-министр Ранил Викремесингхе заявил лидерам партий, что он готов уйти с поста премьер-министра и уступить место общепартийному правительству. Он говорит, что принимает это решение в связи с тем фактом, что на этой неделе должно возобновиться распределение топлива по всему острову, на этой неделе страну должен посетить директор Всемирной продовольственной программы, а вскоре должен быть завершен отчет МВФ о приемлемом уровне задолженности. Чтобы обеспечить безопасность граждан, он согласен с этой рекомендацией лидеров оппозиционных партий", - говорится в заявлении.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.