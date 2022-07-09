https://ria.ru/20220709/schelkovo-1801387344.html
Москалькова рассказала о жалобах жителей Щелково на запах сероводорода
Москалькова рассказала о жалобах жителей Щелково на запах сероводорода - РИА Новости, 09.07.2022
Москалькова рассказала о жалобах жителей Щелково на запах сероводорода
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в прокуратуру в связи с поступившими жалобами от жителей микрорайона... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:30
2022-07-09T11:30
2022-07-09T11:30
щелково
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в прокуратуру в связи с поступившими жалобами от жителей микрорайона Богородский городского округа Щелково Московской области на неприятный концентрированный запах сероводорода."Большую обеспокоенность вызвала информация о нарушении прав жителей микрорайона Богородский городского округа Щелково... Я обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой о скорейшем принятии мер по защите прав жителей микрорайона", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.По ее словам, трудности испытывают и дети, которые приезжают учиться."Люди жалуются на крайне неприятный концентрированный запах сероводорода, исходящий от объектов канализационных сооружений, расположенных в непосредственной близости к зоне жилой застройки. Негативное воздействие испытывают в том числе и маленькие дети, посещающие местные образовательные учреждения", - сообщила уполномоченный.Кроме того, по данным Москальковой, на место съездили сотрудники аппарата и совместно с местным руководством, представителями инициативной группы жителей микрорайона был произведен визуальный осмотр близлежащей территории, а также камер гашения напорного коллектора канализации."Установили, что эксплуатирующей организацией предпринимаются шаги, направленные на устранение сложившейся ситуации", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20220606/prava-1793395139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, общество, татьяна москалькова
Москалькова рассказала о жалобах жителей Щелково на запах сероводорода
Омбудсмен Москалькова обратилась в прокуратуру из-за жалоб жителей Щелково на запах
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила
, что обратилась в прокуратуру в связи с поступившими жалобами от жителей микрорайона Богородский городского округа Щелково Московской области на неприятный концентрированный запах сероводорода.
"Большую обеспокоенность вызвала информация о нарушении прав жителей микрорайона Богородский городского округа Щелково
... Я обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой о скорейшем принятии мер по защите прав жителей микрорайона", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
По ее словам, трудности испытывают и дети, которые приезжают учиться.
"Люди жалуются на крайне неприятный концентрированный запах сероводорода, исходящий от объектов канализационных сооружений, расположенных в непосредственной близости к зоне жилой застройки. Негативное воздействие испытывают в том числе и маленькие дети, посещающие местные образовательные учреждения", - сообщила уполномоченный.
Кроме того, по данным Москальковой, на место съездили сотрудники аппарата и совместно с местным руководством, представителями инициативной группы жителей микрорайона был произведен визуальный осмотр близлежащей территории, а также камер гашения напорного коллектора канализации.
"Установили, что эксплуатирующей организацией предпринимаются шаги, направленные на устранение сложившейся ситуации", - добавила Москалькова.