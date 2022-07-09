https://ria.ru/20220709/schelkovo-1801387344.html

Москалькова рассказала о жалобах жителей Щелково на запах сероводорода

Москалькова рассказала о жалобах жителей Щелково на запах сероводорода - РИА Новости, 09.07.2022

Москалькова рассказала о жалобах жителей Щелково на запах сероводорода

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в прокуратуру в связи с поступившими жалобами от жителей микрорайона... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:30

2022-07-09T11:30

2022-07-09T11:30

щелково

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в прокуратуру в связи с поступившими жалобами от жителей микрорайона Богородский городского округа Щелково Московской области на неприятный концентрированный запах сероводорода."Большую обеспокоенность вызвала информация о нарушении прав жителей микрорайона Богородский городского округа Щелково... Я обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой о скорейшем принятии мер по защите прав жителей микрорайона", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.По ее словам, трудности испытывают и дети, которые приезжают учиться."Люди жалуются на крайне неприятный концентрированный запах сероводорода, исходящий от объектов канализационных сооружений, расположенных в непосредственной близости к зоне жилой застройки. Негативное воздействие испытывают в том числе и маленькие дети, посещающие местные образовательные учреждения", - сообщила уполномоченный.Кроме того, по данным Москальковой, на место съездили сотрудники аппарата и совместно с местным руководством, представителями инициативной группы жителей микрорайона был произведен визуальный осмотр близлежащей территории, а также камер гашения напорного коллектора канализации."Установили, что эксплуатирующей организацией предпринимаются шаги, направленные на устранение сложившейся ситуации", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220606/prava-1793395139.html

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

щелково, общество, татьяна москалькова