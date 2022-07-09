https://ria.ru/20220709/rassledovanie-1801374693.html
В Новосибирске возбудили дело против водителя, сбившего женщин
В Новосибирске возбудили дело против водителя, сбившего женщин - РИА Новости, 09.07.2022
В Новосибирске возбудили дело против водителя, сбившего женщин
Уголовное дело возбудили в отношении 21-летнего водителя, который на арендованном автомобиле в пьяном виде сбил на остановке в Новосибирске четырех женщин, одна РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:16
2022-07-09T09:16
2022-07-09T09:16
происшествия
россия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении 21-летнего водителя, который на арендованном автомобиле в пьяном виде сбил на остановке в Новосибирске четырех женщин, одна из которых скончалась, сообщает ГУМВД России по Новосибирской области.Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 07.45 местного времени (03.45 мск) в субботу. Водитель на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании "Делимобиль" двигался по улице Ипподромская и, не справившись с управлением, врезался в остановки общественного транспорта, где находились четыре женщины. Одна из них скончалась на месте, остальных госпитализировали."В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В ближайшее время будет решен вопрос об избрании гражданину меры пресечения", - говорится в сообщении.По уточненным данным полиции, водитель 2001 года рождения на арендованном автомобиле Volkswagen Polo совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре у остановки общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм 67-летняя женщина скончалась на месте, три другие попали в больницу."В результате проведенного медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полицейском главке.
https://ria.ru/20220621/proisshestvie-1796932734.html
https://ria.ru/20220607/voditel-1793865454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новосибирск
В Новосибирске возбудили дело против водителя, сбившего женщин
В Новосибирске возбудили дело против водителя, в пьяном виде сбившего женщин на остановке
НОВОСИБИРСК, 9 июл – РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в отношении 21-летнего водителя, который на арендованном автомобиле в пьяном виде сбил на остановке в Новосибирске четырех женщин, одна из которых скончалась, сообщает
ГУМВД России по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 07.45 местного времени (03.45 мск) в субботу. Водитель на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании "Делимобиль" двигался по улице Ипподромская и, не справившись с управлением, врезался в остановки общественного транспорта, где находились четыре женщины. Одна из них скончалась на месте, остальных госпитализировали.
"В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ
"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В ближайшее время будет решен вопрос об избрании гражданину меры пресечения", - говорится в сообщении.
По уточненным данным полиции, водитель 2001 года рождения на арендованном автомобиле Volkswagen Polo совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре у остановки общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм 67-летняя женщина скончалась на месте, три другие попали в больницу.
"В результате проведенного медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полицейском главке.