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В Ульяновской области при пожаре на АЗС пострадали два человека - РИА Новости, 09.07.2022
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В Ульяновской области при пожаре на АЗС пострадали два человека
В Ульяновской области при пожаре на АЗС пострадали два человека - РИА Новости, 09.07.2022
В Ульяновской области при пожаре на АЗС пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре на автозаправочной станции в Ульяновской области, с ожогами рук их доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:00
2022-07-09T17:36
происшествия
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два человека пострадали при пожаре на автозаправочной станции в Ульяновской области, с ожогами рук их доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее главк МЧС сообщил, что АЗС в субботу сгорела в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров, предварительно сообщалось, что есть пострадавшие. Пожар начался около 16.05 (15.05 мск), а в 16.50 (15.50 мск) пожарные уже ликвидировали открытое горение."В ЦУКС поступило сообщило по системе "112" о загорании АЗС "Гастон" на автодороге рядом с Кузоватово, предварительно, пострадали два человека, с ожогами рук направлены в лечебное учреждение... Пожарные подразделения работали по вызову номер два", - сказала собеседница агентства.По ее словам, данных о том, что на заправке произошел взрыв, не поступало.Между тем в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, снято возгорание на АЗС близ Кузоватово, сначала виден высокий огонь и черный дым, а затем слышен сильный хлопок и пламя охватывает еще большую площадь.
https://ria.ru/20220709/azs-1801425929.html
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ульяновская область
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происшествия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:00 09.07.2022 (обновлено: 17:36 09.07.2022)
 
В Ульяновской области при пожаре на АЗС пострадали два человека

В Ульяновской области при пожаре на АЗС два человека получили ожоги и попали в больницу

© Фото : Ульяновские новости / TelegramМомент взрыва на автозаправке в Ульяновской области
Момент взрыва на автозаправке в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : Ульяновские новости / Telegram
Момент взрыва на автозаправке в Ульяновской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два человека пострадали при пожаре на автозаправочной станции в Ульяновской области, с ожогами рук их доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее главк МЧС сообщил, что АЗС в субботу сгорела в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров, предварительно сообщалось, что есть пострадавшие. Пожар начался около 16.05 (15.05 мск), а в 16.50 (15.50 мск) пожарные уже ликвидировали открытое горение.
"В ЦУКС поступило сообщило по системе "112" о загорании АЗС "Гастон" на автодороге рядом с Кузоватово, предварительно, пострадали два человека, с ожогами рук направлены в лечебное учреждение... Пожарные подразделения работали по вызову номер два", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, данных о том, что на заправке произошел взрыв, не поступало.
Момент взрыва на автозаправке в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
16:46
В Ульяновской области сгорела АЗС на площади сто квадратных метров
Между тем в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, снято возгорание на АЗС близ Кузоватово, сначала виден высокий огонь и черный дым, а затем слышен сильный хлопок и пламя охватывает еще большую площадь.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября 2021, 18:33
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ПроисшествияУльяновская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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