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Зеленский уволил послов Украины в четырех странах - РИА Новости, 09.07.2022
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Зеленский уволил послов Украины в четырех странах
Зеленский уволил послов Украины в четырех странах - РИА Новости, 09.07.2022
Зеленский уволил послов Украины в четырех странах
Владимир Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы обнародованы в субботу на сайте Зеленского. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T18:27
2022-07-09T18:43
в мире
украина
владимир зеленский
венгрия
чехия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы обнародованы в субботу на сайте Зеленского.Украинский посол в Индии освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.
https://ria.ru/20220709/melnik-1801439653.html
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в мире, украина, владимир зеленский, венгрия, чехия
18:27 09.07.2022 (обновлено: 18:43 09.07.2022)
 
Зеленский уволил послов Украины в четырех странах

Президент Украины Зеленский уволил послов страны в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы обнародованы в субботу на сайте Зеленского.
Украинский посол в Индии освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 18:06
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