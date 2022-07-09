https://ria.ru/20220709/posly-1801442018.html

Зеленский уволил послов Украины в четырех странах

Зеленский уволил послов Украины в четырех странах - РИА Новости, 09.07.2022

Зеленский уволил послов Украины в четырех странах

Владимир Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы обнародованы в субботу на сайте Зеленского. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T18:27

2022-07-09T18:27

2022-07-09T18:43

в мире

украина

владимир зеленский

венгрия

чехия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы обнародованы в субботу на сайте Зеленского.Украинский посол в Индии освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.

https://ria.ru/20220709/melnik-1801439653.html

украина

венгрия

чехия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, венгрия, чехия