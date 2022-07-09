https://ria.ru/20220709/posly-1801442018.html
Зеленский уволил послов Украины в четырех странах
Зеленский уволил послов Украины в четырех странах - РИА Новости, 09.07.2022
Зеленский уволил послов Украины в четырех странах
Владимир Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы обнародованы в субботу на сайте Зеленского. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T18:27
2022-07-09T18:27
2022-07-09T18:43
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владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы обнародованы в субботу на сайте Зеленского.Украинский посол в Индии освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.
https://ria.ru/20220709/melnik-1801439653.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, венгрия, чехия
18:27 09.07.2022 (обновлено: 18:43 09.07.2022)
Зеленский уволил послов Украины в четырех странах
Президент Украины Зеленский уволил послов страны в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии