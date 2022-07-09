https://ria.ru/20220709/mariupol-1801385811.html
Аксенов и Пушилин осмотрели порт в Мариуполе
Аксенов и Пушилин осмотрели порт в Мариуполе - РИА Новости, 09.07.2022
Аксенов и Пушилин осмотрели порт в Мариуполе
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в Мариупольском морском торговом порту и обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным развитие логистических цепочек... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:14
2022-07-09T11:14
2022-07-09T11:38
мариуполь
в мире
республика крым
донецкая народная республика
сергей аксенов (политик)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в Мариупольском морском торговом порту и обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным развитие логистических цепочек между регионами."Вместе с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным побывал в освобожденном Мариуполе, осмотрел промзону и Мариупольский морской торговый порт. Нас ожидает масштабная совместная работа. Задача номер один – восстановление мирной жизни и выстраивание логистических цепочек между нашими регионами", - написал Аксенов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220707/mariupol-1801084007.html
мариуполь
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, республика крым, донецкая народная республика, сергей аксенов (политик), денис пушилин
11:14 09.07.2022 (обновлено: 11:38 09.07.2022)
Аксенов и Пушилин осмотрели порт в Мариуполе
Аксенов и Пушилин осмотрели порт в Мариуполе и обсудили выстраивание логистики