https://ria.ru/20220709/inflyatsiya-1801379809.html

Инфляция в Китае в июне составила 2,5 процента

Инфляция в Китае в июне составила 2,5 процента - РИА Новости, 09.07.2022

Инфляция в Китае в июне составила 2,5 процента

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июне 2022 года вырос на 2,5% в годовом выражении, что оказалось несколько выше... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:16

2022-07-09T10:16

2022-07-09T10:16

китай

в мире

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ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июне 2022 года вырос на 2,5% в годовом выражении, что оказалось несколько выше ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.Эксперты прогнозировали, что рост CPI в июне составит 2,4% против 2,1% в мае.CPI в городах в июне в годовом выражении вырос на 2,5%, а в сельской местности – на 2,6%. Продовольственные товары в июне подорожали на 2,9%, непродовольственные - на 2,5%, потребительские - на 3,5%, услуги - на 1,7%.При этом по сравнению с маем цены на продовольственные товары упали на 1,6%, на потребительские – на 0,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,4%, услуги – на 0,2%.Цены на свежие фрукты в июне в годовом выражении выросли на 19%, на свежие овощи и зелень - на 3,7%, молочная продукция подорожала на 0,9%, яйца - на 6,5%, продукция водного промысла подешевела на 3,3%, цены на мясо упали на 4,7%, свинина подешевела на 6%. Алкоголь подорожал на 1,6%.Если же сравнивать с показателями мая, то за месяц цены на молочную продукцию выросли на 0,2%, яйца подешевели на 4,3%, овощи и зелень - на 9,2%, фрукты - на 4,5%, продукция водного промысла подешевела на 1,6%, цены на мясо выросли на 1%, свинина подорожала на 2,9%, алкоголь -на 0,4%.Услуги здравоохранения в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,7%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2,1%, на транспорт и связь – на 8,5%, на жилье - на 0,8%, уточняет статистическое управление.Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июне в годовом выражении вырос на 6,1% при прогнозе в 6% и против 6,4% месяцем ранее.По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.

https://ria.ru/20220708/neft-1801120811.html

https://ria.ru/20220707/inflyatsiya-1800983710.html

китай

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, в мире