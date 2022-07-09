https://ria.ru/20220709/gumpomosch-1801446619.html

Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР

Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022

Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР

Саратовская область в субботу отправила первые 50 тонн гуманитарных грузов в Сватовский район Луганской народной республики в рамках подшефной помощи, сообщила... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:00

2022-07-09T19:00

2022-07-09T19:06

специальная военная операция на украине

саратовская область

донбасс

луганская народная республика

украина

гуманитарная помощь

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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Саратовская область в субботу отправила первые 50 тонн гуманитарных грузов в Сватовский район Луганской народной республики в рамках подшефной помощи, сообщила пресс-служба губернатора региона.Уточняется, что с начала специальной военной операции Саратовская область уже отправила в Донбасс 400 тонн гуманитарных грузов.

https://ria.ru/20220704/gumpomosch-1800228275.html

саратовская область

донбасс

луганская народная республика

украина

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саратовская область, донбасс, луганская народная республика, украина, гуманитарная помощь