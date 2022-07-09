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Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/gumpomosch-1801446619.html
Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР
Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022
Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР
Саратовская область в субботу отправила первые 50 тонн гуманитарных грузов в Сватовский район Луганской народной республики в рамках подшефной помощи, сообщила... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:00
2022-07-09T19:06
специальная военная операция на украине
саратовская область
донбасс
луганская народная республика
украина
гуманитарная помощь
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Саратовская область в субботу отправила первые 50 тонн гуманитарных грузов в Сватовский район Луганской народной республики в рамках подшефной помощи, сообщила пресс-служба губернатора региона.Уточняется, что с начала специальной военной операции Саратовская область уже отправила в Донбасс 400 тонн гуманитарных грузов.
https://ria.ru/20220704/gumpomosch-1800228275.html
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саратовская область, донбасс, луганская народная республика, украина, гуманитарная помощь
19:00 09.07.2022 (обновлено: 19:06 09.07.2022)
 
Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР

Саратовская область отправила первые пятьдесят тонн гумпомощи в Сватовский район ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь
Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь. Архивное фото
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Саратовская область в субботу отправила первые 50 тонн гуманитарных грузов в Сватовский район Луганской народной республики в рамках подшефной помощи, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Сформирована первая колонна с гуманитарной помощью и направлена в подшефный Сватовский район Луганской народной республики. В состав 50-тонного груза вошли стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары, медикаменты", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что с начала специальной военной операции Саратовская область уже отправила в Донбасс 400 тонн гуманитарных грузов.
Раздача гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 23:20Специальная военная операция на Украине
Русская гуманитарная миссия привезла крупную партию гумпомощи в Лисичанск
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаГуманитарная помощь
 
 
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