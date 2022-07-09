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Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР
Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022
Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР
Саратовская область в субботу отправила первые 50 тонн гуманитарных грузов в Сватовский район Луганской народной республики в рамках подшефной помощи, сообщила... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:00
2022-07-09T19:00
2022-07-09T19:06
специальная военная операция на украине
саратовская область
донбасс
луганская народная республика
украина
гуманитарная помощь
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Саратовская область в субботу отправила первые 50 тонн гуманитарных грузов в Сватовский район Луганской народной республики в рамках подшефной помощи, сообщила пресс-служба губернатора региона.Уточняется, что с начала специальной военной операции Саратовская область уже отправила в Донбасс 400 тонн гуманитарных грузов.
https://ria.ru/20220704/gumpomosch-1800228275.html
саратовская область
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саратовская область, донбасс, луганская народная республика, украина, гуманитарная помощь
19:00 09.07.2022 (обновлено: 19:06 09.07.2022)
Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР
Саратовская область отправила первые пятьдесят тонн гумпомощи в Сватовский район ЛНР