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В Индии заявили о желании развивать фармацевтический бизнес в России - РИА Новости, 09.07.2022
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В Индии заявили о желании развивать фармацевтический бизнес в России
В Индии заявили о желании развивать фармацевтический бизнес в России - РИА Новости, 09.07.2022
В Индии заявили о желании развивать фармацевтический бизнес в России
Индия намерена развивать фармацевтический бизнес в России, в том числе допускает возможность развития поставок произведенных в РФ лекарств в Африку и Азию,... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T08:16
2022-07-09T08:16
экономика
владимир путин
россия
индия
африка
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия намерена развивать фармацевтический бизнес в России, в том числе допускает возможность развития поставок произведенных в РФ лекарств в Африку и Азию, профильная конференция производителей фармотрасли состоится уже в 20-х числах июля, заявил в интервью РИА Новости руководитель индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани."Надеюсь, мы сумеем успешно развивать двусторонние бизнес-отношения и строить больше предприятий, чтобы не только торговать с Россией и странами СНГ, но и экспортировать лекарства из России в страны Африки. Это — наше общее будущее", — уверен Котвани. "Нам нужна поддержка российского правительства и российского рынка, чтобы ускорить процесс. Уже в 20-х числах июля состоится большая российско-индийская конференция фармацевтического бизнеса. Хочется верить, будет какое-то движение вперёд", - добавил он.Бизнесмен добавил, что в новых условиях, когда для многих российских компаний отрезаны европейские рынки, "успешные российские бизнесмены должны думать о расширении производства" в других регионах. "В новых условиях для них откроется индийский рынок, а значит, выход в южноазиатский регион. И почему нужно думать только про миллиард людей, живущих в Европе и Америке? Ведь можно обратить внимание на остальные 6 миллиардов из других стран", - сказал Котвани.Тему увеличения двустороннего товарооборота, в том числе за счет наращивания поставок фармацевтической продукции в Россию в начале июля по телефону обсудили лидеры РФ и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди.
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экономика, владимир путин, россия, индия, африка, нарендра моди, снг
08:16 09.07.2022
 
В Индии заявили о желании развивать фармацевтический бизнес в России

Глава бизнес-альянса Котвани: Индия хочет развивать фармацевтическое производство в России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Индийского бизнес альянса Сэмми Котвани
Президент Индийского бизнес альянса Сэмми Котвани - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Президент Индийского бизнес альянса Сэмми Котвани . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия намерена развивать фармацевтический бизнес в России, в том числе допускает возможность развития поставок произведенных в РФ лекарств в Африку и Азию, профильная конференция производителей фармотрасли состоится уже в 20-х числах июля, заявил в интервью РИА Новости руководитель индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
"Надеюсь, мы сумеем успешно развивать двусторонние бизнес-отношения и строить больше предприятий, чтобы не только торговать с Россией и странами СНГ, но и экспортировать лекарства из России в страны Африки. Это — наше общее будущее", — уверен Котвани. "Нам нужна поддержка российского правительства и российского рынка, чтобы ускорить процесс. Уже в 20-х числах июля состоится большая российско-индийская конференция фармацевтического бизнеса. Хочется верить, будет какое-то движение вперёд", - добавил он.
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 13:10
Посол в Индии назвал сложности из-за санкций временными
Бизнесмен добавил, что в новых условиях, когда для многих российских компаний отрезаны европейские рынки, "успешные российские бизнесмены должны думать о расширении производства" в других регионах. "В новых условиях для них откроется индийский рынок, а значит, выход в южноазиатский регион. И почему нужно думать только про миллиард людей, живущих в Европе и Америке? Ведь можно обратить внимание на остальные 6 миллиардов из других стран", - сказал Котвани.
"Индийцы верят: если одна дверь закрыта, открываются другие. Да, Евросоюз закрыл свою дверь, зато открылись двери в Индию, Китай, Иран, Турцию и так далее. Все виды бизнеса возможны, и пожалуй, россиянам стоит проводить свою миссию в Индии, сосредоточиться на этой стране", - резюмировал он.
Тему увеличения двустороннего товарооборота, в том числе за счет наращивания поставок фармацевтической продукции в Россию в начале июля по телефону обсудили лидеры РФ и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди.
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 15:43
CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияИндияАфрикаНарендра МодиСНГ
 
 
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