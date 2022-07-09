https://ria.ru/20220709/farmatsevtika-1801371065.html

В Индии заявили о желании развивать фармацевтический бизнес в России

В Индии заявили о желании развивать фармацевтический бизнес в России - РИА Новости, 09.07.2022

В Индии заявили о желании развивать фармацевтический бизнес в России

Индия намерена развивать фармацевтический бизнес в России, в том числе допускает возможность развития поставок произведенных в РФ лекарств в Африку и Азию,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T08:16

2022-07-09T08:16

2022-07-09T08:16

экономика

владимир путин

россия

индия

африка

нарендра моди

снг

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия намерена развивать фармацевтический бизнес в России, в том числе допускает возможность развития поставок произведенных в РФ лекарств в Африку и Азию, профильная конференция производителей фармотрасли состоится уже в 20-х числах июля, заявил в интервью РИА Новости руководитель индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани."Надеюсь, мы сумеем успешно развивать двусторонние бизнес-отношения и строить больше предприятий, чтобы не только торговать с Россией и странами СНГ, но и экспортировать лекарства из России в страны Африки. Это — наше общее будущее", — уверен Котвани. "Нам нужна поддержка российского правительства и российского рынка, чтобы ускорить процесс. Уже в 20-х числах июля состоится большая российско-индийская конференция фармацевтического бизнеса. Хочется верить, будет какое-то движение вперёд", - добавил он.Бизнесмен добавил, что в новых условиях, когда для многих российских компаний отрезаны европейские рынки, "успешные российские бизнесмены должны думать о расширении производства" в других регионах. "В новых условиях для них откроется индийский рынок, а значит, выход в южноазиатский регион. И почему нужно думать только про миллиард людей, живущих в Европе и Америке? Ведь можно обратить внимание на остальные 6 миллиардов из других стран", - сказал Котвани.Тему увеличения двустороннего товарооборота, в том числе за счет наращивания поставок фармацевтической продукции в Россию в начале июля по телефону обсудили лидеры РФ и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди.

https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800370024.html

https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html

россия

индия

африка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, индия, африка, нарендра моди, снг