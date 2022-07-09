https://ria.ru/20220709/donetsk-1801406136.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 12.50 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:38

2022-07-09T13:38

2022-07-09T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220709/donbass-1801387934.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика