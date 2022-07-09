https://ria.ru/20220709/donbass-1801425118.html

Украинские войска обстреляли Горловку и еще два поселка

Украинские войска обстреляли Горловку и еще два поселка - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и еще два поселка

Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку, Пантелеймоновку и Александровку, применив минометы, артиллерию калибром 152 миллиметра и танки, заявило... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T16:37

2022-07-09T16:37

2022-07-09T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку, Пантелеймоновку и Александровку, применив минометы, артиллерию калибром 152 миллиметра и танки, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.40 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.45 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено три мины калибром 120 миллиметров; 16.00 - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: произведено девять выстрелов из танка", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801397368.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол