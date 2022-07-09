https://ria.ru/20220709/donbass-1801415495.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 14.45 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:11
2022-07-09T15:11
2022-07-09T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрел поселка Александровка, прилегающего с юга к Петровскому району Донецка: в 14.25 по населенному пункту выпустили восемь мин калибром 82 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220709/donbass-1801412294.html
https://ria.ru/20220709/novobakhmutovka-1801409952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов