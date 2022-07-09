https://ria.ru/20220709/donbass-1801415495.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 14.45 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:11

2022-07-09T15:11

2022-07-09T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрел поселка Александровка, прилегающего с юга к Петровскому району Донецка: в 14.25 по населенному пункту выпустили восемь мин калибром 82 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220709/donbass-1801412294.html

https://ria.ru/20220709/novobakhmutovka-1801409952.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка