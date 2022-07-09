https://ria.ru/20220709/donbass-1801401716.html

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена пожилая женщина

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена пожилая женщина - РИА Новости, 09.07.2022

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена пожилая женщина

Женщина 1937 года рождения ранена при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики в субботу. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:07

2022-07-09T13:07

2022-07-09T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

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украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Женщина 1937 года рождения ранена при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики в субботу."Вооруженные формирования Украины ранили женщину 1937 года рождения в Ясиноватой. В результате обстрела города был разбит жилой дом по ул. Весёлая Поляна, зафиксировано возгорание", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Сообщается, что пострадавшую доставили в Ясиноватскую центральную районную больницу.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об трех обстрелах Ясиноватой с применением артиллерии калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220709/donetsk-1801390596.html

https://ria.ru/20220707/donbass-1801092432.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк