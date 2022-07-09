https://ria.ru/20220709/donbass-1801401716.html
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена пожилая женщина
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена пожилая женщина - РИА Новости, 09.07.2022
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена пожилая женщина
Женщина 1937 года рождения ранена при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики в субботу. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:07
2022-07-09T13:07
2022-07-09T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786913361_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ac2ef6df886ecef03a145a9649f96bad.jpg
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Женщина 1937 года рождения ранена при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики в субботу."Вооруженные формирования Украины ранили женщину 1937 года рождения в Ясиноватой. В результате обстрела города был разбит жилой дом по ул. Весёлая Поляна, зафиксировано возгорание", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Сообщается, что пострадавшую доставили в Ясиноватскую центральную районную больницу.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об трех обстрелах Ясиноватой с применением артиллерии калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220709/donetsk-1801390596.html
https://ria.ru/20220707/donbass-1801092432.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786913361_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_533f7d98c7978ffe5448bb1cd50bab14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена пожилая женщина
В ДНР сообщили, что при обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранена пожилая женщина