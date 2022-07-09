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Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР
Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:52
2022-07-09T15:53
специальная военная операция на украине
украина
алчевск
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.40 (время совпадает с мск - ред.) с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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украина
алчевск
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украина, алчевск, луганская народная республика, донбасс
15:52 09.07.2022 (обновлено: 15:53 09.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР

В ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Александр ЧаленкоАлчевск, ЛНР
Алчевск, ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Александр Чаленко
Алчевск, ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.40 (время совпадает с мск - ред.) с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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