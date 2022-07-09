https://ria.ru/20220709/alchevsk-1801419278.html

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР

Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:52

2022-07-09T15:52

2022-07-09T15:53

специальная военная операция на украине

украина

алчевск

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.40 (время совпадает с мск - ред.) с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220702/obse-1799782171.html

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алчевск

луганская народная республика

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украина, алчевск, луганская народная республика, донбасс