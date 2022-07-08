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В Великобритании еще один министр подал в отставку - РИА Новости, 08.07.2022
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В Великобритании еще один министр подал в отставку
В Великобритании еще один министр подал в отставку - РИА Новости, 08.07.2022
В Великобритании еще один министр подал в отставку
Заместитель министра внешней торговли Великобритании по вопросам инвестиций Джерри Гримстоун написал уходящему в отставку премьеру Борису Джонсону письмо о... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:09
2022-07-08T13:09
в мире
борис джонсон
тереза мэй
филипп (король бельгии)
сша
европа
великобритания
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заместитель министра внешней торговли Великобритании по вопросам инвестиций Джерри Гримстоун написал уходящему в отставку премьеру Борису Джонсону письмо о сложении своих обязанностей, сообщает телеканал Sky News.В сообщении отмечается, что Гримстоун, который был близким соратником Джонсона, заявил о своем желании вернуться в частный бизнес после отставки премьера.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно". Тем не менее последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Еще до этого скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.
https://ria.ru/20220708/dzhonson-1801114295.html
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в мире, борис джонсон, тереза мэй, филипп (король бельгии), сша, европа, великобритания
13:09 08.07.2022
 
В Великобритании еще один министр подал в отставку

Замминистра внешней торговли Британии по вопросам инвестиций Гримстоун подал в отставку

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заместитель министра внешней торговли Великобритании по вопросам инвестиций Джерри Гримстоун написал уходящему в отставку премьеру Борису Джонсону письмо о сложении своих обязанностей, сообщает телеканал Sky News.
В сообщении отмечается, что Гримстоун, который был близким соратником Джонсона, заявил о своем желании вернуться в частный бизнес после отставки премьера.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 08:35
Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно". Тем не менее последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
Еще до этого скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 18:56
"Сального поросенка" все-таки ушли в отставку
 
В миреБорис ДжонсонТереза МэйФилипп (король Бельгии)СШАЕвропаВеликобритания
 
 
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