В Великобритании еще один министр подал в отставку
Замминистра внешней торговли Британии по вопросам инвестиций Гримстоун подал в отставку
Флаг Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заместитель министра внешней торговли Великобритании по вопросам инвестиций Джерри Гримстоун написал уходящему в отставку премьеру Борису Джонсону письмо о сложении своих обязанностей, сообщает телеканал Sky News.
В сообщении отмечается, что Гримстоун, который был близким соратником Джонсона, заявил о своем желании вернуться в частный бизнес после отставки премьера.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно". Тем не менее последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
Еще до этого скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.
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