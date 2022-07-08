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В Бразилии объявили трехдневный траур из-за гибели Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
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В Бразилии объявили трехдневный траур из-за гибели Синдзо Абэ
В Бразилии объявили трехдневный траур из-за гибели Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
В Бразилии объявили трехдневный траур из-за гибели Синдзо Абэ
Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трёхдневный траур в связи с убийством экс-премьера Японии Синдзо Абэ, следует из заявления политика в Twitter. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:21
2022-07-08T17:30
в мире
япония
синдзо абэ
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
бразилия
жаир болсонару
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трёхдневный траур в связи с убийством экс-премьера Японии Синдзо Абэ, следует из заявления политика в Twitter."С глубоким сожалением я получил известие о смерти Синдзо Абэ, блестящего лидера, который был большим другом Бразилии", - написал он."В знак уважения к японскому народу... я объявил трехдневный траур по всей стране. Пусть его убийство будет сурово наказано", - добавил Болсонару.Нападение на Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени, а в 17.03 по местному времени он скончался. Политику было 67 лет.
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в мире, япония, синдзо абэ, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, бразилия, жаир болсонару
17:21 08.07.2022 (обновлено: 17:30 08.07.2022)
 
В Бразилии объявили трехдневный траур из-за гибели Синдзо Абэ

Президент Бразилии Болсонару объявил в стане трехдневный траур из-за гибели Синдзо Абэ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Синдзо Абэ . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трёхдневный траур в связи с убийством экс-премьера Японии Синдзо Абэ, следует из заявления политика в Twitter.
"С глубоким сожалением я получил известие о смерти Синдзо Абэ, блестящего лидера, который был большим другом Бразилии", - написал он.
"В знак уважения к японскому народу... я объявил трехдневный траур по всей стране. Пусть его убийство будет сурово наказано", - добавил Болсонару.
Нападение на Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени, а в 17.03 по местному времени он скончался. Политику было 67 лет.
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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В миреЯпонияСиндзо АбэНара (город)Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэБразилияЖаир Болсонару
 
 
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