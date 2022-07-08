https://ria.ru/20220708/stroitelstvo-1801146146.html

Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит

Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит - РИА Новости, 08.07.2022

Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит

Власти Амурской области к 2025 году построят в Благовещенске новый детский сад на 350 мест на средства инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил глава... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:04

2022-07-08T11:04

2022-07-08T11:04

амурская область

россия

амурская область

благовещенск

марат хуснуллин

жилье

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Власти Амурской области к 2025 году построят в Благовещенске новый детский сад на 350 мест на средства инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил глава региона Василий Орлов."В 2025 году в Благовещенске появится современный детский сад на 350 мест. Строительство будет идти в рамках комплексной застройки микрорайона "Северный". Проект предусматривает организацию младших, средних, старших и подготовительных групп, а также ясельных — для малышей в возрасте до трех лет", — приводятся слова губернатора в сообщении правительства Амурской области.По данным властей, президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина одобрил Амурской области инфраструктурный бюджетный кредит в 680 миллионов рублей для строительства нового детского сада.Возводить объект начнут в 2024 году. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации.

https://ria.ru/20220627/ochered-1798435223.html

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амурская область

благовещенск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, амурская область, благовещенск, марат хуснуллин, жилье, василий орлов (губернатор)