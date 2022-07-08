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Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит - РИА Новости, 08.07.2022
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Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит
Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит - РИА Новости, 08.07.2022
Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит
Власти Амурской области к 2025 году построят в Благовещенске новый детский сад на 350 мест на средства инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил глава... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:04
2022-07-08T11:04
амурская область
россия
амурская область
благовещенск
марат хуснуллин
жилье
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Власти Амурской области к 2025 году построят в Благовещенске новый детский сад на 350 мест на средства инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил глава региона Василий Орлов."В 2025 году в Благовещенске появится современный детский сад на 350 мест. Строительство будет идти в рамках комплексной застройки микрорайона "Северный". Проект предусматривает организацию младших, средних, старших и подготовительных групп, а также ясельных — для малышей в возрасте до трех лет", — приводятся слова губернатора в сообщении правительства Амурской области.По данным властей, президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина одобрил Амурской области инфраструктурный бюджетный кредит в 680 миллионов рублей для строительства нового детского сада.Возводить объект начнут в 2024 году. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации.
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россия, амурская область, благовещенск, марат хуснуллин, жилье, василий орлов (губернатор)
11:04 08.07.2022
 
Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит

В Благовещенске на инфраструктурный кредит построят детский сад на 350 мест

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкИгрушки в детском саду
Игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Игрушки в детском саду . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Власти Амурской области к 2025 году построят в Благовещенске новый детский сад на 350 мест на средства инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил глава региона Василий Орлов.
"В 2025 году в Благовещенске появится современный детский сад на 350 мест. Строительство будет идти в рамках комплексной застройки микрорайона "Северный". Проект предусматривает организацию младших, средних, старших и подготовительных групп, а также ясельных — для малышей в возрасте до трех лет", — приводятся слова губернатора в сообщении правительства Амурской области.
По данным властей, президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина одобрил Амурской области инфраструктурный бюджетный кредит в 680 миллионов рублей для строительства нового детского сада.
Возводить объект начнут в 2024 году. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации.
Утренник - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 14:18
В Минпросвещения рассказали о ситуации с очередями в детских садах
 
Амурская областьРоссияАмурская областьБлаговещенскМарат ХуснуллинЖильеВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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