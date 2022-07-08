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Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит
Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит - РИА Новости, 08.07.2022
Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит
Власти Амурской области к 2025 году построят в Благовещенске новый детский сад на 350 мест на средства инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил глава... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:04
2022-07-08T11:04
2022-07-08T11:04
амурская область
россия
амурская область
благовещенск
марат хуснуллин
жилье
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Власти Амурской области к 2025 году построят в Благовещенске новый детский сад на 350 мест на средства инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил глава региона Василий Орлов."В 2025 году в Благовещенске появится современный детский сад на 350 мест. Строительство будет идти в рамках комплексной застройки микрорайона "Северный". Проект предусматривает организацию младших, средних, старших и подготовительных групп, а также ясельных — для малышей в возрасте до трех лет", — приводятся слова губернатора в сообщении правительства Амурской области.По данным властей, президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина одобрил Амурской области инфраструктурный бюджетный кредит в 680 миллионов рублей для строительства нового детского сада.Возводить объект начнут в 2024 году. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации.
https://ria.ru/20220627/ochered-1798435223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, амурская область, благовещенск, марат хуснуллин, жилье, василий орлов (губернатор)
Детсад на 350 мест построят в Благовещенске на инфраструктурный кредит
В Благовещенске на инфраструктурный кредит построят детский сад на 350 мест