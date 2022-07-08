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Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок - РИА Новости, 08.07.2022
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Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок
Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок - РИА Новости, 08.07.2022
Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок
Китай призывает страны "Большой двадцатки" обеспечить беспрепятственный выход российской, белорусской и украинской сельхозпродукции на мировой рынок, заявил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:27
2022-07-08T18:27
экономика
цены на нефть
ван и (политик)
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Китай призывает страны "Большой двадцатки" обеспечить беспрепятственный выход российской, белорусской и украинской сельхозпродукции на мировой рынок, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе совещания глав МИД G20 в Индонезии.По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, продовольственные и энергетические ресурсы имеют решающее значение для здорового функционирования экономики."В сложившейся ситуации странам "Группы двадцати" следует взять на себя соответствующие обязательства и организовать партнерские отношения в сфере продовольственных ресурсов", - подчеркнул Ван И.
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экономика, цены на нефть, ван и (политик), санкции в отношении россии
18:27 08.07.2022
 
Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок

КНР призвала G20 обеспечить выход российской и украинской сельхозпродукции на рынок

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Китай призывает страны "Большой двадцатки" обеспечить беспрепятственный выход российской, белорусской и украинской сельхозпродукции на мировой рынок, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе совещания глав МИД G20 в Индонезии.
"Китай призывает обеспечить беспрепятственный выход сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Беларуси на международный рынок", - сказал Ван И, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.
По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, продовольственные и энергетические ресурсы имеют решающее значение для здорового функционирования экономики.
"В сложившейся ситуации странам "Группы двадцати" следует взять на себя соответствующие обязательства и организовать партнерские отношения в сфере продовольственных ресурсов", - подчеркнул Ван И.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 18:47
В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Россией
 
ЭкономикаЦены на нефтьВан И (политик)Санкции в отношении России
 
 
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