https://ria.ru/20220708/selkhozproduktsiya-1801310965.html
Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок
Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок - РИА Новости, 08.07.2022
Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок
Китай призывает страны "Большой двадцатки" обеспечить беспрепятственный выход российской, белорусской и украинской сельхозпродукции на мировой рынок, заявил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:27
2022-07-08T18:27
2022-07-08T18:27
экономика
цены на нефть
ван и (политик)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Китай призывает страны "Большой двадцатки" обеспечить беспрепятственный выход российской, белорусской и украинской сельхозпродукции на мировой рынок, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе совещания глав МИД G20 в Индонезии.По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, продовольственные и энергетические ресурсы имеют решающее значение для здорового функционирования экономики."В сложившейся ситуации странам "Группы двадцати" следует взять на себя соответствующие обязательства и организовать партнерские отношения в сфере продовольственных ресурсов", - подчеркнул Ван И.
https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800784078.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, ван и (политик), санкции в отношении россии
Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок
КНР призвала G20 обеспечить выход российской и украинской сельхозпродукции на рынок