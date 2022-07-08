https://ria.ru/20220708/selkhozproduktsiya-1801310965.html

Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок

Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок - РИА Новости, 08.07.2022

Китай призвал G20 вывести российскую и украинскую сельхозпродукцию на рынок

Китай призывает страны "Большой двадцатки" обеспечить беспрепятственный выход российской, белорусской и украинской сельхозпродукции на мировой рынок, заявил... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:27

2022-07-08T18:27

2022-07-08T18:27

экономика

цены на нефть

ван и (политик)

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Китай призывает страны "Большой двадцатки" обеспечить беспрепятственный выход российской, белорусской и украинской сельхозпродукции на мировой рынок, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе совещания глав МИД G20 в Индонезии.По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, продовольственные и энергетические ресурсы имеют решающее значение для здорового функционирования экономики."В сложившейся ситуации странам "Группы двадцати" следует взять на себя соответствующие обязательства и организовать партнерские отношения в сфере продовольственных ресурсов", - подчеркнул Ван И.

https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800784078.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, ван и (политик), санкции в отношении россии