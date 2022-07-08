https://ria.ru/20220708/reestr-1801350458.html

СФ одобрил закон о внесении поправок в реестр объектов культурного наследия

СФ одобрил закон о внесении поправок в реестр объектов культурного наследия - РИА Новости, 08.07.2022

СФ одобрил закон о внесении поправок в реестр объектов культурного наследия

Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации одобрили закон о регулировании порядка внесения изменений в единый реестр объектов культурного наследия,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:49

2022-07-08T21:49

2022-07-08T21:49

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации одобрили закон о регулировании порядка внесения изменений в единый реестр объектов культурного наследия, проектом предлагается наделить министерство культуры полномочиями устанавливать порядок и вносить изменения в реестр.Так, предлагается предусмотреть механизм исправления содержащихся в реестре ошибок, повлекших повторный учет объектов культурного наследия в реестре. В таком случае внесение изменений в реестр предлагается осуществлять на основании представленных органами охраны объектов культурного наследия сведений и ранее выданных документов, подтверждающих включение конкретного объекта в реестр.Полномочиями по установлению порядка и внесению в реестр изменений в связи с исправлением содержащихся в нем ошибок предлагается наделить министерство культуры.

https://ria.ru/20220708/sovfed-1801334050.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, совет федерации рф