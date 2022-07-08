https://ria.ru/20220708/reestr-1801350458.html
СФ одобрил закон о внесении поправок в реестр объектов культурного наследия
СФ одобрил закон о внесении поправок в реестр объектов культурного наследия - РИА Новости, 08.07.2022
СФ одобрил закон о внесении поправок в реестр объектов культурного наследия
Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации одобрили закон о регулировании порядка внесения изменений в единый реестр объектов культурного наследия,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:49
2022-07-08T21:49
2022-07-08T21:49
общество
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783360905_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_08d0cae46abd1c68b0e51d4b1be85a98.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации одобрили закон о регулировании порядка внесения изменений в единый реестр объектов культурного наследия, проектом предлагается наделить министерство культуры полномочиями устанавливать порядок и вносить изменения в реестр.Так, предлагается предусмотреть механизм исправления содержащихся в реестре ошибок, повлекших повторный учет объектов культурного наследия в реестре. В таком случае внесение изменений в реестр предлагается осуществлять на основании представленных органами охраны объектов культурного наследия сведений и ранее выданных документов, подтверждающих включение конкретного объекта в реестр.Полномочиями по установлению порядка и внесению в реестр изменений в связи с исправлением содержащихся в нем ошибок предлагается наделить министерство культуры.
https://ria.ru/20220708/sovfed-1801334050.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783360905_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_232c27d2e226f418fadbb5420d7a1211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф
СФ одобрил закон о внесении поправок в реестр объектов культурного наследия
Совфед одобрил закон об исправлении ошибок в реестре объектов культурного наследия
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации одобрили закон о регулировании порядка внесения изменений в единый реестр объектов культурного наследия, проектом предлагается наделить министерство культуры полномочиями устанавливать порядок и вносить изменения в реестр.
Так, предлагается предусмотреть механизм исправления содержащихся в реестре ошибок, повлекших повторный учет объектов культурного наследия в реестре. В таком случае внесение изменений в реестр предлагается осуществлять на основании представленных органами охраны объектов культурного наследия сведений и ранее выданных документов, подтверждающих включение конкретного объекта в реестр.
Полномочиями по установлению порядка и внесению в реестр изменений в связи с исправлением содержащихся в нем ошибок предлагается наделить министерство культуры
.