Замглавы МИД обсудил с послом Франции продовольственную безопасность
Замглавы МИД Вершинин обсудил с послом Франции Леви продовольственную безопасность и Сирию
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви вопросы продовольственной безопасности, а также ситуацию в Сирии, Центральноафриканской Республике и Боснии и Герцеговине, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, находящихся на повестке дня Совета Безопасности ООН. Особое внимание было уделено проблеме обеспечения глобальной продовольственной безопасности, а также ситуации в Сирии, Центральноафриканской Республике и Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении ведомства.
Обсуждение состоялось 8 июля, отметил МИД РФ.
В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.