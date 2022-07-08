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Замглавы МИД обсудил с послом Франции продовольственную безопасность - РИА Новости, 08.07.2022
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Замглавы МИД обсудил с послом Франции продовольственную безопасность
Замглавы МИД обсудил с послом Франции продовольственную безопасность - РИА Новости, 08.07.2022
Замглавы МИД обсудил с послом Франции продовольственную безопасность
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви вопросы продовольственной безопасности, а также ситуацию в Сирии,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:40
2022-07-08T18:40
владимир путин
россия
москва
сирия
оон
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви вопросы продовольственной безопасности, а также ситуацию в Сирии, Центральноафриканской Республике и Боснии и Герцеговине, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, находящихся на повестке дня Совета Безопасности ООН. Особое внимание было уделено проблеме обеспечения глобальной продовольственной безопасности, а также ситуации в Сирии, Центральноафриканской Республике и Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении ведомства.Обсуждение состоялось 8 июля, отметил МИД РФ.В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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владимир путин, россия, москва, сирия, оон
18:40 08.07.2022
 
Замглавы МИД обсудил с послом Франции продовольственную безопасность

Замглавы МИД Вершинин обсудил с послом Франции Леви продовольственную безопасность и Сирию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви вопросы продовольственной безопасности, а также ситуацию в Сирии, Центральноафриканской Республике и Боснии и Герцеговине, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, находящихся на повестке дня Совета Безопасности ООН. Особое внимание было уделено проблеме обеспечения глобальной продовольственной безопасности, а также ситуации в Сирии, Центральноафриканской Республике и Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении ведомства.
Обсуждение состоялось 8 июля, отметил МИД РФ.
В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 21:08
Ни Франция, ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией, заявил МИД Франции
 
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