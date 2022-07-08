https://ria.ru/20220708/prodovolstvie-1801314739.html

Замглавы МИД обсудил с послом Франции продовольственную безопасность

Замглавы МИД обсудил с послом Франции продовольственную безопасность - РИА Новости, 08.07.2022

Замглавы МИД обсудил с послом Франции продовольственную безопасность

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви вопросы продовольственной безопасности, а также ситуацию в Сирии,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:40

2022-07-08T18:40

2022-07-08T18:40

владимир путин

россия

москва

сирия

оон

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви вопросы продовольственной безопасности, а также ситуацию в Сирии, Центральноафриканской Республике и Боснии и Герцеговине, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, находящихся на повестке дня Совета Безопасности ООН. Особое внимание было уделено проблеме обеспечения глобальной продовольственной безопасности, а также ситуации в Сирии, Центральноафриканской Республике и Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении ведомства.Обсуждение состоялось 8 июля, отметил МИД РФ.В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220518/frantsiya-1789345761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, москва, сирия, оон