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В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим

В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим - РИА Новости, 08.07.2022

В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим

В лесах Липецкой области с 11 июля по 31 августа устанавливается особый противопожарный режим, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:37

2022-07-08T15:37

2022-07-08T15:39

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 июл – РИА Новости. В лесах Липецкой области с 11 июля по 31 августа устанавливается особый противопожарный режим, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что в объявленный период будет усилен лесной контроль, увеличена кратность патрулирования территории лесного фонда в границах региона.Также будут увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц - от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20220617/zavod-1796213987.html

липецкая область

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Алёна Пава

общество, липецкая область, игорь артамонов