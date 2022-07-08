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В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим
В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим - РИА Новости, 08.07.2022
В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим
В лесах Липецкой области с 11 июля по 31 августа устанавливается особый противопожарный режим, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:37
2022-07-08T15:37
2022-07-08T15:39
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 июл – РИА Новости. В лесах Липецкой области с 11 июля по 31 августа устанавливается особый противопожарный режим, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что в объявленный период будет усилен лесной контроль, увеличена кратность патрулирования территории лесного фонда в границах региона.Также будут увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц - от 600 тысяч до одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20220617/zavod-1796213987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, игорь артамонов