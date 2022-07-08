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В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим - РИА Новости, 08.07.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим
В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим - РИА Новости, 08.07.2022
В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим
В лесах Липецкой области с 11 июля по 31 августа устанавливается особый противопожарный режим, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:37
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липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 июл – РИА Новости. В лесах Липецкой области с 11 июля по 31 августа устанавливается особый противопожарный режим, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что в объявленный период будет усилен лесной контроль, увеличена кратность патрулирования территории лесного фонда в границах региона.Также будут увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц - от 600 тысяч до одного миллиона рублей.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
15:37 08.07.2022 (обновлено: 15:39 08.07.2022)
 

В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛИПЕЦК, 8 июл – РИА Новости. В лесах Липецкой области с 11 июля по 31 августа устанавливается особый противопожарный режим, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в объявленный период будет усилен лесной контроль, увеличена кратность патрулирования территории лесного фонда в границах региона.
Также будут увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц - от 600 тысяч до одного миллиона рублей.
"Мы просим наших граждан воздержаться от посещения лесов в пожароопасный период. Безответственное поведение в лесу может обернуться большой бедой. Мы не должны этого допустить и призываем всех жителей области отнестись к введённым запретам с пониманием", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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