https://ria.ru/20220708/metro-1801298902.html

Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама

Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама - РИА Новости, 08.07.2022

Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама

Ограничения входа и выхода возможны на станциях столичного метро возле мечетей из-за празднования Курбан-байрама, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:43

2022-07-08T17:43

2022-07-08T17:43

курбан-байрам

москва

метро

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ограничения входа и выхода возможны на станциях столичного метро возле мечетей из-за празднования Курбан-байрама, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."Девятого июля на станциях мосметро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа и выхода из-за празднования Курбан-байрама", - говорится в сообщении.Пассажиров попросили быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции.

https://ria.ru/20220706/kurban-bayram-1800665351.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

курбан-байрам, москва, метро