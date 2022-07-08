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Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама - РИА Новости, 08.07.2022
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Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама
Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама - РИА Новости, 08.07.2022
Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама
Ограничения входа и выхода возможны на станциях столичного метро возле мечетей из-за празднования Курбан-байрама, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:43
2022-07-08T17:43
курбан-байрам
москва
метро
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ограничения входа и выхода возможны на станциях столичного метро возле мечетей из-за празднования Курбан-байрама, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."Девятого июля на станциях мосметро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа и выхода из-за празднования Курбан-байрама", - говорится в сообщении.Пассажиров попросили быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции.
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курбан-байрам, москва, метро
17:43 08.07.2022
 
Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама

Дептранс Москвы сообщил о возможных ограничениях на станциях метро возле мечетей 9 июля

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтанция метро "Рижская" Калужско-Рижской линии московского метрополитена
Станция метро Рижская Калужско-Рижской линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Станция метро "Рижская" Калужско-Рижской линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ограничения входа и выхода возможны на станциях столичного метро возле мечетей из-за празднования Курбан-байрама, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"Девятого июля на станциях мосметро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа и выхода из-за празднования Курбан-байрама", - говорится в сообщении.
Пассажиров попросили быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции.
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