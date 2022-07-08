https://ria.ru/20220708/metro-1801298902.html
Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама
Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама - РИА Новости, 08.07.2022
Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама
Ограничения входа и выхода возможны на станциях столичного метро возле мечетей из-за празднования Курбан-байрама, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:43
2022-07-08T17:43
2022-07-08T17:43
курбан-байрам
москва
метро
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ограничения входа и выхода возможны на станциях столичного метро возле мечетей из-за празднования Курбан-байрама, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."Девятого июля на станциях мосметро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа и выхода из-за празднования Курбан-байрама", - говорится в сообщении.Пассажиров попросили быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции.
https://ria.ru/20220706/kurban-bayram-1800665351.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курбан-байрам, москва, метро
Дептранс сообщил о возможных ограничениях в мосметро из-за Курбан-байрама
Дептранс Москвы сообщил о возможных ограничениях на станциях метро возле мечетей 9 июля