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Водруженное в Лисичанске Знамя Победы будет храниться в Москве - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/znamya-1801081616.html
Водруженное в Лисичанске Знамя Победы будет храниться в Москве
Водруженное в Лисичанске Знамя Победы будет храниться в Москве - РИА Новости, 07.07.2022
Водруженное в Лисичанске Знамя Победы будет храниться в Москве
Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:42
2022-07-07T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
луганская народная республика
россия
лисичанск
вооруженные силы рф
музей победы
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 7 июл - РИА Новости. Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в Москве.Об этом рассказал РИА Новости ученый секретарь Музея Победы, член межмузейной группы РФ Виктор Сеничкин, который специально приехал в ЛНР для передачи Знамени, которое было водружено 2 июля. Право водрузить красное Знамя Победы досталось командиру взвода казачьего полка Константину Новосельскому."Знамя переходит на вечное хранение в Музей Победы, город Москва. Я являюсь ученым секретарем Музея Победы, членом межмузейной группы, которая здесь работает по сбору свидетельств героизма нашей армии, Народной милиции ЛНР, ДНР и самое основное - мы собираем свидетельства преступлений нацистского украинского режима", - сказал Сеничкин.Он отметил, что оригинальное знамя будет замещено копией, а оригинал отправится в Москву как символ освобождения ЛНР.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска, - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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Знамя Победы из Лисичанска передается в Москву
Знамя Победы из Лисичанска передается в Москву
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в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, лисичанск, вооруженные силы рф, музей победы
21:42 07.07.2022 (обновлено: 21:47 07.07.2022)
 
Водруженное в Лисичанске Знамя Победы будет храниться в Москве

Водруженное над администрацией Лисичанска Знамя Победы будет храниться в Москве

Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 7 июл - РИА Новости. Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в Москве.
Об этом рассказал РИА Новости ученый секретарь Музея Победы, член межмузейной группы РФ Виктор Сеничкин, который специально приехал в ЛНР для передачи Знамени, которое было водружено 2 июля. Право водрузить красное Знамя Победы досталось командиру взвода казачьего полка Константину Новосельскому.
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"Знамя переходит на вечное хранение в Музей Победы, город Москва. Я являюсь ученым секретарем Музея Победы, членом межмузейной группы, которая здесь работает по сбору свидетельств героизма нашей армии, Народной милиции ЛНР, ДНР и самое основное - мы собираем свидетельства преступлений нацистского украинского режима", - сказал Сеничкин.
Он отметил, что оригинальное знамя будет замещено копией, а оригинал отправится в Москву как символ освобождения ЛНР.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска, - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛисичанскВооруженные силы РФМузей Победы
 
 
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