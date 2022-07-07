https://ria.ru/20220707/znamya-1801081616.html

Водруженное в Лисичанске Знамя Победы будет храниться в Москве

Водруженное в Лисичанске Знамя Победы будет храниться в Москве - РИА Новости, 07.07.2022

Водруженное в Лисичанске Знамя Победы будет храниться в Москве

Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:42

2022-07-07T21:42

2022-07-07T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

луганская народная республика

россия

лисичанск

вооруженные силы рф

музей победы

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 7 июл - РИА Новости. Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в Москве.Об этом рассказал РИА Новости ученый секретарь Музея Победы, член межмузейной группы РФ Виктор Сеничкин, который специально приехал в ЛНР для передачи Знамени, которое было водружено 2 июля. Право водрузить красное Знамя Победы досталось командиру взвода казачьего полка Константину Новосельскому."Знамя переходит на вечное хранение в Музей Победы, город Москва. Я являюсь ученым секретарем Музея Победы, членом межмузейной группы, которая здесь работает по сбору свидетельств героизма нашей армии, Народной милиции ЛНР, ДНР и самое основное - мы собираем свидетельства преступлений нацистского украинского режима", - сказал Сеничкин.Он отметил, что оригинальное знамя будет замещено копией, а оригинал отправится в Москву как символ освобождения ЛНР.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска, - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, лисичанск, вооруженные силы рф, музей победы