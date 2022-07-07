https://ria.ru/20220707/zakharova-1800864950.html

Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес

Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес - РИА Новости, 07.07.2022

Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания посольства Великобритании в РФ относительно смены властями Москвы их адреса,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:49

2022-07-07T10:49

2022-07-07T11:01

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россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания посольства Великобритании в РФ относительно смены властями Москвы их адреса, напомнив о ситуации вокруг британского премьера Бориса Джонсона.Ранее пресс-служба посольства сообщила РИА Новости, комментируя переименование адреса дипмисии - площадь ЛНР, владение 1, что "актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства". На сайте дипмиссии адрес указан как "121099 Москва Смоленская набережная, 10 Россия".Комментируя сообщение посольства о том, что после переименования своего адреса на площадь ЛНР, владение 1 дипмиссия будет использовать свой старый адрес, Захарова задалась вопросом, будет ли британский премьер Борис Джонсон, покинув Даунинг-стрит 10 (резиденция премьера), по-прежнему использовать старый адрес."Столкновение с реальностью болезненно для британского политического зазеркалья", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении сообщили и ряд других чиновников, в том числе министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс, в отставку ушел и министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Кроме того, еще раньше Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800850878.html

https://ria.ru/20220630/posolstvo-1799288657.html

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Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, борис джонсон, саджид джавид, луганская народная республика, москва