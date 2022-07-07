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Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес - РИА Новости, 07.07.2022
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Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес
Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес - РИА Новости, 07.07.2022
Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания посольства Великобритании в РФ относительно смены властями Москвы их адреса,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:49
2022-07-07T11:01
в мире
великобритания
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
борис джонсон
саджид джавид
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания посольства Великобритании в РФ относительно смены властями Москвы их адреса, напомнив о ситуации вокруг британского премьера Бориса Джонсона.Ранее пресс-служба посольства сообщила РИА Новости, комментируя переименование адреса дипмисии - площадь ЛНР, владение 1, что "актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства". На сайте дипмиссии адрес указан как "121099 Москва Смоленская набережная, 10 Россия".Комментируя сообщение посольства о том, что после переименования своего адреса на площадь ЛНР, владение 1 дипмиссия будет использовать свой старый адрес, Захарова задалась вопросом, будет ли британский премьер Борис Джонсон, покинув Даунинг-стрит 10 (резиденция премьера), по-прежнему использовать старый адрес."Столкновение с реальностью болезненно для британского политического зазеркалья", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении сообщили и ряд других чиновников, в том числе министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс, в отставку ушел и министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Кроме того, еще раньше Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800850878.html
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в мире, великобритания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, борис джонсон, саджид джавид, луганская народная республика, москва
10:49 07.07.2022 (обновлено: 11:01 07.07.2022)
 
Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес

Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес, вспомнив Джонсона

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посольство Великобритании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания посольства Великобритании в РФ относительно смены властями Москвы их адреса, напомнив о ситуации вокруг британского премьера Бориса Джонсона.
Ранее пресс-служба посольства сообщила РИА Новости, комментируя переименование адреса дипмисии - площадь ЛНР, владение 1, что "актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства". На сайте дипмиссии адрес указан как "121099 Москва Смоленская набережная, 10 Россия".
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Комментируя сообщение посольства о том, что после переименования своего адреса на площадь ЛНР, владение 1 дипмиссия будет использовать свой старый адрес, Захарова задалась вопросом, будет ли британский премьер Борис Джонсон, покинув Даунинг-стрит 10 (резиденция премьера), по-прежнему использовать старый адрес.
"Столкновение с реальностью болезненно для британского политического зазеркалья", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении сообщили и ряд других чиновников, в том числе министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс, в отставку ушел и министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис.
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В посольстве Британии прокомментировали плакат с Джонсоном в женском образе
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Кроме того, еще раньше Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
 
В миреВеликобританияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваБорис ДжонсонСаджид ДжавидЛуганская Народная РеспубликаМосква
 
 
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