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"Россия сегодня" завершила цикл видеомостов об интеграционных процессах РФ

"Россия сегодня" завершила цикл видеомостов об интеграционных процессах РФ - РИА Новости, 07.07.2022

"Россия сегодня" завершила цикл видеомостов об интеграционных процессах РФ

Медиагруппа "Россия сегодня" завершила международный экспертный проект "Интеграционные процессы России с зарубежными межправительственными организациями и... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:53

2022-07-07T15:53

2022-07-07T15:53

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" завершила международный экспертный проект "Интеграционные процессы России с зарубежными межправительственными организациями и региональными объединениями" обсуждением сотрудничества со странами арабского мира. Серия видеомостов проводилась совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Автономной некоммерческой организацией "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В заключительном мероприятии, посвященном перспективам развития сотрудничества России и стран-членов Лиги Арабских Государств, приняли участие старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев, профессор политологии Каирского университета, член Египетского совета по международным делам Нурхан Эль-Шейх, генеральный директор Информационного агентства WAM Мохамед Джахал Альрасси, главный специалист службы внешних коммуникаций телеканала RT, старший преподаватель факультета мировой политики МГУ Анна Беликова, директор Центра российско-арабских исследований и информации Маджид Ат-Турки, заведующая кафедрой востоковедения Уральского федерального университета Гульнара Валиахметова, профессор международных отношений и международного менеджмента, директор по исследованиям в области геополитики в бизнес-школе KEDGE Яхья Зубир, генеральный директор АНО "Дирекция международных программ" Екатерина Камалова и специалист Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Артем Адрианов.В ходе дискуссии эксперты обсудили историю взаимодействия России и арабских стран, текущие экономические и геополитические вызовы, а также перспективы наращивания сотрудничества.Открывая мероприятие, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев проанализировал перспективы развития сотрудничества стран арабского региона и России в политической и экономической сферах. "Сложились реальные горизонты для активизации политического диалога и дипломатической координации, оживления торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества России с арабскими странами", - подчеркнул он.Нурхан Эль-Шейх сфокусировалась на экономическом и культурном сотрудничестве, отметив необходимость работы с национальными валютами и развития взаимодействия в банковской сфере, а также укрепления связей между университетами и культурными организациями.Генеральный директор Информационного агентства WAM Мохамед Джахал Альрасси посвятил свое выступление партнерству в информационной сфере. "Существует ряд примеров российско-арабского информационного сотрудничества, и мы с коллегами из российских СМИ возлагаем большие надежды на его развитие, поскольку это важный момент для донесения истинной картины мира, которую мы должны видеть во всей ее полноте", - отметил он.Анна Беликова уделила внимание существующим совместным проектам в области медиа и публичной дипломатии, отметив широкие перспективы развития культурного сотрудничества. "У нас нет пустого пятна в сотрудничестве с арабским миром ни в информационном плане, ни в плане общественной дипломатии. Но кроме этого, мы могли бы создавать вместе новые форматы взаимодействия", - подытожила она.Директор Центра российско-арабских исследований и информации Маджид Ат-Турки прокомментировал текущие вызовы в диалоге между странами арабского мира и Россией, заявив, что в стремительно меняющейся международной обстановке нужны новые форматы сотрудничества и оперативные решения.О цифровом сотрудничестве рассказала заведующая кафедрой востоковедения Уральского федерального университета Гульнара Валиахметова, уделив внимание общности подхода к информационной безопасности России и стран Ближнего Востока и большому пространству для активизации взаимодействия в дальнейшем.Во многих сферах будут возникать новые возможности для сотрудничества России и стран Магриба, считает профессор Яхья Зубир. Так, по его словам, можно прогнозировать рост двусторонней торговли, а также усиление взаимодействия России со странами региона в рамках БРИКС.Говоря о региональном сотрудничестве, генеральный директор АНО "Дирекция международных программ" Екатерина Камалова представила опыт Татарстана и проект KazanSummit. Она отметила, что у России и арабских стран есть собственные интересы и глубокие общие ценности, которые лежат в основе отношений. А накопленный высокий потенциал сотрудничества, по ее словам, можно раскрывать через регионы.В завершение дискуссии специалист Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Артем Адрианов дал свою оценку потенциалу российско-арабского сотрудничества, выделив несколько перспективных сфер взаимодействия: продовольственная безопасность, финансы, информационные технологии, освоение космоса, международная безопасность и другие. "Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от безопасности в регионе", - добавил он.Серия круглых столов проводилась с марта по июль 2022 года и включала в себя встречи с экспертами из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Магриба. Цель проекта – многосторонний анализ текущих международных интеграционных процессов, а также обмен мнениями о роли России в них."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, медиа, шос, брикс, экономическое сообщество асеан