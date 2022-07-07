https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800939861.html

Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства

Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства - РИА Новости, 07.07.2022

Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:35

2022-07-07T14:35

2022-07-07T15:36

в мире

великобритания

борис джонсон

отставка премьер-министра великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800956439_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c96e4791190d57388cfc5215cc660eba.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина."Сегодня я назначил новых членов кабмина, которые будут выполнять свои роли, как и я, до назначения нового лидера", - сказал Джонсон, выступая с обращением к стране о своей отставке.

https://ria.ru/20220707/ukraina-1800867001.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании