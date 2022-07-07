https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800939861.html
Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства
Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:35
2022-07-07T14:35
2022-07-07T15:36
в мире
великобритания
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина."Сегодня я назначил новых членов кабмина, которые будут выполнять свои роли, как и я, до назначения нового лидера", - сказал Джонсон, выступая с обращением к стране о своей отставке.
https://ria.ru/20220707/ukraina-1800867001.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании
14:35 07.07.2022 (обновлено: 15:36 07.07.2022)
Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства
Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства