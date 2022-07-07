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Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства - РИА Новости, 07.07.2022
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Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства
Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:35
2022-07-07T15:36
в мире
великобритания
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина."Сегодня я назначил новых членов кабмина, которые будут выполнять свои роли, как и я, до назначения нового лидера", - сказал Джонсон, выступая с обращением к стране о своей отставке.
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в мире, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании
14:35 07.07.2022 (обновлено: 15:36 07.07.2022)
 
Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы правительства

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
"Сегодня я назначил новых членов кабмина, которые будут выполнять свои роли, как и я, до назначения нового лидера", - сказал Джонсон, выступая с обращением к стране о своей отставке.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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В миреВеликобританияБорис ДжонсонОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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