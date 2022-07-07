https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800860933.html

Министр Британии по вопросам технологий подал в отставку

Министр Британии по вопросам технологий подал в отставку - РИА Новости, 07.07.2022

Министр Британии по вопросам технологий подал в отставку

Министр по вопросам технологий Великобритании Крис Филп заявил, что подал в отставку и призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти с поста. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:32

2022-07-07T10:32

2022-07-07T10:32

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Министр по вопросам технологий Великобритании Крис Филп заявил, что подал в отставку и призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти с поста."Я пишу, чтобы подать в отставку с поста министра технологий и цифровой экономики в вашем правительстве… Учитывая события, произошедшие за последние недели и месяцы, я считаю, что вы должны уйти с поста премьер-министра", - говорится в письме к Джонсону, опубликованном в Twitter Филпа. Незадолго до этого в отставку подал парламентский замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен, став 50 членом правительства, заявившем об своём уходе.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, которая началась с ухода во вторник со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета. Всего свои посты покинули более 50 членов правительства.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, борис джонсон, великобритания