https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800860933.html
Министр Британии по вопросам технологий подал в отставку
Министр Британии по вопросам технологий подал в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
Министр Британии по вопросам технологий подал в отставку
Министр по вопросам технологий Великобритании Крис Филп заявил, что подал в отставку и призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти с поста. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:32
2022-07-07T10:32
2022-07-07T10:32
в мире
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Министр по вопросам технологий Великобритании Крис Филп заявил, что подал в отставку и призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти с поста."Я пишу, чтобы подать в отставку с поста министра технологий и цифровой экономики в вашем правительстве… Учитывая события, произошедшие за последние недели и месяцы, я считаю, что вы должны уйти с поста премьер-министра", - говорится в письме к Джонсону, опубликованном в Twitter Филпа. Незадолго до этого в отставку подал парламентский замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен, став 50 членом правительства, заявившем об своём уходе.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, которая началась с ухода во вторник со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета. Всего свои посты покинули более 50 членов правительства.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, великобритания
Министр Британии по вопросам технологий подал в отставку
Британский министр по вопросам технологий Филп подал в отставку и призвал Джонсона уйти
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Министр по вопросам технологий Великобритании Крис Филп заявил
, что подал в отставку и призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти с поста.
"Я пишу, чтобы подать в отставку с поста министра технологий и цифровой экономики в вашем правительстве… Учитывая события, произошедшие за последние недели и месяцы, я считаю, что вы должны уйти с поста премьер-министра", - говорится в письме к Джонсону, опубликованном в Twitter Филпа. Незадолго до этого в отставку подал парламентский замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен, став 50 членом правительства, заявившем об своём уходе.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы
и США
Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, Борис Джонсон
назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, которая началась с ухода во вторник со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида
.
После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета. Всего свои посты покинули более 50 членов правительства.