09:32 07.07.2022 (обновлено: 10:29 07.07.2022)
Министр по вопросам безопасности Великобритании подал в отставку
Госминистр по вопросам безопасности Великобритании Хайндс подал в отставку
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что подал в отставку, передав соответствующее прошение премьер-министру страны Борису Джонсону.
"С сожалением я должен уйти в отставку из правительства… Я пришел к выводу, что правильным решением для нашей страны и партии будет ваш уход с поста лидера партии и премьер-министра. Я надеялся, что вы сделаете это раньше по собственной воле. Но, так как стало ясно, что вы намерены остаться, я не могу продолжать служить в вашей администрации", - говорится в письме к Джонсону, опубликованном в Twitter Хайндса.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, которая началась с ухода во вторник со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.
После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
Всего свои посты покинули около 50 членов правительства.