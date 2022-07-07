https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800850008.html

Министр по вопросам безопасности Великобритании подал в отставку

Министр по вопросам безопасности Великобритании подал в отставку - РИА Новости, 07.07.2022

Министр по вопросам безопасности Великобритании подал в отставку

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что подал в отставку, передав соответствующее прошение премьер-министру... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:32

2022-07-07T09:32

2022-07-07T10:29

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что подал в отставку, передав соответствующее прошение премьер-министру страны Борису Джонсону.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, которая началась с ухода во вторник со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.Всего свои посты покинули около 50 членов правительства.

https://ria.ru/20220706/ministr-1800821004.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, саджид джавид, европа, сша