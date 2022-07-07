Рейтинг@Mail.ru
Министр по вопросам безопасности Великобритании подал в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800850008.html
Министр по вопросам безопасности Великобритании подал в отставку
Министр по вопросам безопасности Великобритании подал в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
Министр по вопросам безопасности Великобритании подал в отставку
Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что подал в отставку, передав соответствующее прошение премьер-министру... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:32
2022-07-07T10:29
в мире
великобритания
борис джонсон
саджид джавид
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_240e81b08b6d8bfd9c9bde7d8293be3f.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что подал в отставку, передав соответствующее прошение премьер-министру страны Борису Джонсону.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, которая началась с ухода во вторник со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.Всего свои посты покинули около 50 членов правительства.
https://ria.ru/20220706/ministr-1800821004.html
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
великобритания
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_228:0:1821:1195_1920x0_80_0_0_ed038fcc0213688e2094b2479111b20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, борис джонсон, саджид джавид, европа, сша
09:32 07.07.2022 (обновлено: 10:29 07.07.2022)
 
Министр по вопросам безопасности Великобритании подал в отставку

Госминистр по вопросам безопасности Великобритании Хайндс подал в отставку

© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Flickr / Hernán Piñera
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что подал в отставку, передав соответствующее прошение премьер-министру страны Борису Джонсону.
"С сожалением я должен уйти в отставку из правительства… Я пришел к выводу, что правильным решением для нашей страны и партии будет ваш уход с поста лидера партии и премьер-министра. Я надеялся, что вы сделаете это раньше по собственной воле. Но, так как стало ясно, что вы намерены остаться, я не могу продолжать служить в вашей администрации", - говорится в письме к Джонсону, опубликованном в Twitter Хайндса.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 23:24
СМИ: Джонсон уволил министра ЖКХ, призывавшего его уйти в отставку
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, которая началась с ухода во вторник со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.
После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
Всего свои посты покинули около 50 членов правительства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
08:00
Украина под ударом: ее главный защитник — на грани краха
 
В миреВеликобританияБорис ДжонсонСаджид ДжавидЕвропаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала