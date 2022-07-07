В России создадут карьерные центры на базе приемных "Единой России"
Глава Минтруда Котяков рассказал о работе над проектом карьерных центров на базе ЕР
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совместно с "Единой Россией" прорабатывается проект по созданию карьерных центров на базе общественных приемных партии, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Сейчас мы прорабатываем такой совместный проект с партией о создании отдельных карьерных центров на базе общественных приемных", - сказал Котяков на заседании программной комиссии ЕР.
Он отметил, что в модернизированных центрах занятости примерно на 20% уменьшается срок трудоустройства для соискателей. Также предусмотрено субсидирование на трудоустройство молодёжи - устроились почти 7 тысяч человек.
Координатор направления ЕР "Хорошая работа – достаток в доме", заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что партия уже подготовила шесть глав нового закона о занятости - это расширит гарантии для безработных граждан и введет ряд гарантий для тех, кто находится под угрозой увольнения или испытывает проблемы с трудоустройством.
"Вводятся новые нормы по содействию в открытии нового дела. Впервые будут описаны платформенная занятость и самозанятые. Подготовили предложения по упрощению трудоустройства учащихся в летнее время", - сказал Исаев.