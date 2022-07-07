https://ria.ru/20220707/tsentr-1801032857.html

В России создадут карьерные центры на базе приемных "Единой России"

В России создадут карьерные центры на базе приемных "Единой России" - РИА Новости, 07.07.2022

В России создадут карьерные центры на базе приемных "Единой России"

Совместно с "Единой Россией" прорабатывается проект по созданию карьерных центров на базе общественных приемных партии, сообщил министр труда и социальной... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:13

2022-07-07T18:13

2022-07-07T18:13

общество

андрей исаев

единая россия

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совместно с "Единой Россией" прорабатывается проект по созданию карьерных центров на базе общественных приемных партии, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Он отметил, что в модернизированных центрах занятости примерно на 20% уменьшается срок трудоустройства для соискателей. Также предусмотрено субсидирование на трудоустройство молодёжи - устроились почти 7 тысяч человек.Координатор направления ЕР "Хорошая работа – достаток в доме", заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что партия уже подготовила шесть глав нового закона о занятости - это расширит гарантии для безработных граждан и введет ряд гарантий для тех, кто находится под угрозой увольнения или испытывает проблемы с трудоустройством."Вводятся новые нормы по содействию в открытии нового дела. Впервые будут описаны платформенная занятость и самозанятые. Подготовили предложения по упрощению трудоустройства учащихся в летнее время", - сказал Исаев.

https://ria.ru/20220707/medvedev-1801005909.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, андрей исаев, единая россия, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков