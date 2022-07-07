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В России создадут карьерные центры на базе приемных "Единой России" - РИА Новости, 07.07.2022
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В России создадут карьерные центры на базе приемных "Единой России"
В России создадут карьерные центры на базе приемных "Единой России" - РИА Новости, 07.07.2022
В России создадут карьерные центры на базе приемных "Единой России"
Совместно с "Единой Россией" прорабатывается проект по созданию карьерных центров на базе общественных приемных партии, сообщил министр труда и социальной... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:13
2022-07-07T18:13
общество
андрей исаев
единая россия
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совместно с "Единой Россией" прорабатывается проект по созданию карьерных центров на базе общественных приемных партии, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Он отметил, что в модернизированных центрах занятости примерно на 20% уменьшается срок трудоустройства для соискателей. Также предусмотрено субсидирование на трудоустройство молодёжи - устроились почти 7 тысяч человек.Координатор направления ЕР "Хорошая работа – достаток в доме", заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что партия уже подготовила шесть глав нового закона о занятости - это расширит гарантии для безработных граждан и введет ряд гарантий для тех, кто находится под угрозой увольнения или испытывает проблемы с трудоустройством."Вводятся новые нормы по содействию в открытии нового дела. Впервые будут описаны платформенная занятость и самозанятые. Подготовили предложения по упрощению трудоустройства учащихся в летнее время", - сказал Исаев.
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общество, андрей исаев, единая россия, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков
18:13 07.07.2022
 
В России создадут карьерные центры на базе приемных "Единой России"

Глава Минтруда Котяков рассказал о работе над проектом карьерных центров на базе ЕР

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совместно с "Единой Россией" прорабатывается проект по созданию карьерных центров на базе общественных приемных партии, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Сейчас мы прорабатываем такой совместный проект с партией о создании отдельных карьерных центров на базе общественных приемных", - сказал Котяков на заседании программной комиссии ЕР.
Он отметил, что в модернизированных центрах занятости примерно на 20% уменьшается срок трудоустройства для соискателей. Также предусмотрено субсидирование на трудоустройство молодёжи - устроились почти 7 тысяч человек.
Координатор направления ЕР "Хорошая работа – достаток в доме", заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что партия уже подготовила шесть глав нового закона о занятости - это расширит гарантии для безработных граждан и введет ряд гарантий для тех, кто находится под угрозой увольнения или испытывает проблемы с трудоустройством.
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ОбществоАндрей ИсаевЕдиная РоссияГосдума РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон Котяков
 
 
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