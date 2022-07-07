https://ria.ru/20220707/tranzit-1800884364.html

Матвиенко назвала запрет Литвой транзита в Калининград безрассудством

Матвиенко назвала запрет Литвой транзита в Калининград безрассудством - РИА Новости, 07.07.2022

Матвиенко назвала запрет Литвой транзита в Калининград безрассудством

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала запрет Литвой транзита в Калининград "крайним безрассудством, недопустимым в международных отношениях". РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:52

2022-07-07T11:52

2022-07-07T13:07

калининград

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала запрет Литвой транзита в Калининград "крайним безрассудством, недопустимым в международных отношениях"."Мы предупредили Литву и Европейский союз о возможных наших мерах, внимательно следим за этой ситуацией и надеемся, что все-таки возобладает разум и будут найдены политико-юридические решения, которые не будут препятствовать перевозке грузов в Калининград. Мы надеемся на здравый смысл, нам бы не хотелось, чтобы и эта ситуация переросла в серьезное противостояние, но если таких мер, причем не откладывая, не будет принято, мы вынуждены будем более чувствительно ответить", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки РФ в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.

https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800874466.html

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Владимир Лаврентьев

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