11:52 07.07.2022 (обновлено: 13:07 07.07.2022)
Матвиенко назвала запрет Литвой транзита в Калининград безрассудством
Спикер СФ Матвиенко назвала запрет Литвой транзита в Калининград крайним безрассудством
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала запрет Литвой транзита в Калининград "крайним безрассудством, недопустимым в международных отношениях".
"В своём беззаконии уже доходят до крайностей. Понятно, что санкции против России абсолютно незаконны и не имеют под собой ни оснований, ни правовых норм. Но введение санкций на перевозку грузов из одной части России в другую ее часть или их проверка - это уже крайнее безрассудство, недопустимее в международных отношениях", - заявила она на пресс-конференции в четверг.
"Мы предупредили Литву и Европейский союз о возможных наших мерах, внимательно следим за этой ситуацией и надеемся, что все-таки возобладает разум и будут найдены политико-юридические решения, которые не будут препятствовать перевозке грузов в Калининград. Мы надеемся на здравый смысл, нам бы не хотелось, чтобы и эта ситуация переросла в серьезное противостояние, но если таких мер, причем не откладывая, не будет принято, мы вынуждены будем более чувствительно ответить", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки РФ в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.