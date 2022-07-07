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От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус - РИА Новости, 07.07.2022
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От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус
От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус - РИА Новости, 07.07.2022
От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус
Дептранс Москвы сообщил, что запустил компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до "Орехово" с остановками у всех станций метро. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:17
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городское хозяйство москвы
департамент транспорта г. москвы
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дептранс Москвы сообщил, что запустил компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до "Орехово" с остановками у всех станций метро.Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка."Запускаем компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до метро "Орехово" с остановками у всех станций метро по пути: "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", "Кантемировская", "Царицыно". Автобусы КМ будут перегружены, просим пользоваться другими маршрутами автобусов, а также МЦК и МЦД", - сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
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городское хозяйство москвы, департамент транспорта г. москвы, московское центральное кольцо (мцк), общество, москва
18:17 07.07.2022 (обновлено: 18:18 07.07.2022)
 
От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус

Дептранс Москвы запустил компенсационный автобус от метро "Автозаводская" до "Орехово"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникеты в метро
Турникеты в метро - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Турникеты в метро. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дептранс Москвы сообщил, что запустил компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до "Орехово" с остановками у всех станций метро.
Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка.
"Запускаем компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до метро "Орехово" с остановками у всех станций метро по пути: "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", "Кантемировская", "Царицыно". Автобусы КМ будут перегружены, просим пользоваться другими маршрутами автобусов, а также МЦК и МЦД", - сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
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Городское хозяйство МосквыДепартамент транспорта г. МосквыМосковское центральное кольцо (МЦК)ОбществоМосква
 
 
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