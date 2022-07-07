https://ria.ru/20220707/transport-1801033539.html

От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус

От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус - РИА Новости, 07.07.2022

От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус

Дептранс Москвы сообщил, что запустил компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до "Орехово" с остановками у всех станций метро. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:17

2022-07-07T18:17

2022-07-07T18:18

городское хозяйство москвы

департамент транспорта г. москвы

московское центральное кольцо (мцк)

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578368523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_612901dc136c5a2cf7a4038ff364cac4.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дептранс Москвы сообщил, что запустил компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до "Орехово" с остановками у всех станций метро.Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка."Запускаем компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до метро "Орехово" с остановками у всех станций метро по пути: "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", "Кантемировская", "Царицыно". Автобусы КМ будут перегружены, просим пользоваться другими маршрутами автобусов, а также МЦК и МЦД", - сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

https://ria.ru/20220707/metro-1801032630.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, департамент транспорта г. москвы, московское центральное кольцо (мцк), общество, москва