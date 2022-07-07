https://ria.ru/20220707/transport-1801033539.html
От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус
От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус - РИА Новости, 07.07.2022
От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус
Дептранс Москвы сообщил, что запустил компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до "Орехово" с остановками у всех станций метро. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:17
2022-07-07T18:17
2022-07-07T18:18
городское хозяйство москвы
департамент транспорта г. москвы
московское центральное кольцо (мцк)
общество
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дептранс Москвы сообщил, что запустил компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до "Орехово" с остановками у всех станций метро.Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка."Запускаем компенсационный автобусный маршрут КМ от метро "Автозаводская" до метро "Орехово" с остановками у всех станций метро по пути: "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", "Кантемировская", "Царицыно". Автобусы КМ будут перегружены, просим пользоваться другими маршрутами автобусов, а также МЦК и МЦД", - сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
https://ria.ru/20220707/metro-1801032630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, департамент транспорта г. москвы, московское центральное кольцо (мцк), общество, москва
18:17 07.07.2022 (обновлено: 18:18 07.07.2022)
От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус
Дептранс Москвы запустил компенсационный автобус от метро "Автозаводская" до "Орехово"