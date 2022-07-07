https://ria.ru/20220707/ssha-1800953512.html

США во время Корейской войны планировали заражать зерновые культуры СССР

США во время Корейской войны планировали заражать зерновые культуры СССР - РИА Новости, 07.07.2022

США во время Корейской войны планировали заражать зерновые культуры СССР

США в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР, сообщил в четверг начальник... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:09

2022-07-07T15:09

2022-07-07T15:09

в мире

сша

канада

войска рхбз

ввс сша

корейский полуостров

корейская война (1950-1953)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. США в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, – выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.Из доклада следует, отметил начальник войск РХБЗ, что в ходе подготовки к корейской кампании военно-воздушные силы США изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению."В качестве приоритетных биологических агентов американцами на тот момент рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе стеблевой ржавчины пшеницы. Две с половиной тысячи подобных боеприпасов стратегическое авиационное командование ВВС США планировало применить в том числе, цитата: "…для нанесения удара по советским зерновым культурам…", - рассказал Кириллов.

https://ria.ru/20220707/minoborony-1800947619.html

сша

канада

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, канада, войска рхбз, ввс сша, корейский полуостров, корейская война (1950-1953), министерство обороны рф (минобороны рф)