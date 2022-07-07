США во время Корейской войны планировали заражать зерновые культуры СССР
Генерал Кириллов: США в Корейскую войну планировали заражать советские зерновые культуры
© AP Photo / Max DesforВойска ООН во время боевых действий в Южной Корее. 1950 год
© AP Photo / Max Desfor
Войска ООН во время боевых действий в Южной Корее. 1950 год
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. США в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, – выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.
Из доклада следует, отметил начальник войск РХБЗ, что в ходе подготовки к корейской кампании военно-воздушные силы США изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению.
"В качестве приоритетных биологических агентов американцами на тот момент рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе стеблевой ржавчины пшеницы. Две с половиной тысячи подобных боеприпасов стратегическое авиационное командование ВВС США планировало применить в том числе, цитата: "…для нанесения удара по советским зерновым культурам…", - рассказал Кириллов.