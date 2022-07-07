Рейтинг@Mail.ru
США во время Корейской войны планировали заражать зерновые культуры СССР - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/ssha-1800953512.html
США во время Корейской войны планировали заражать зерновые культуры СССР
США во время Корейской войны планировали заражать зерновые культуры СССР - РИА Новости, 07.07.2022
США во время Корейской войны планировали заражать зерновые культуры СССР
США в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР, сообщил в четверг начальник... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:09
2022-07-07T15:09
в мире
сша
канада
войска рхбз
ввс сша
корейский полуостров
корейская война (1950-1953)
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/10/1559161006_0:0:2610:1469_1920x0_80_0_0_b76889a6c0c1c1f534d8e38ef6d13e61.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. США в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, – выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.Из доклада следует, отметил начальник войск РХБЗ, что в ходе подготовки к корейской кампании военно-воздушные силы США изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению."В качестве приоритетных биологических агентов американцами на тот момент рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе стеблевой ржавчины пшеницы. Две с половиной тысячи подобных боеприпасов стратегическое авиационное командование ВВС США планировало применить в том числе, цитата: "…для нанесения удара по советским зерновым культурам…", - рассказал Кириллов.
https://ria.ru/20220707/minoborony-1800947619.html
сша
канада
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/10/1559161006_0:0:2610:1959_1920x0_80_0_0_7e38d6e0ca07dea2be8f9724a78e9e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, войска рхбз, ввс сша, корейский полуостров, корейская война (1950-1953), министерство обороны рф (минобороны рф)
15:09 07.07.2022
 
США во время Корейской войны планировали заражать зерновые культуры СССР

Генерал Кириллов: США в Корейскую войну планировали заражать советские зерновые культуры

© AP Photo / Max DesforВойска ООН во время боевых действий в Южной Корее. 1950 год
Войска ООН во время боевых действий в Южной Корее. 1950 год - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Max Desfor
Войска ООН во время боевых действий в Южной Корее. 1950 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. США в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, – выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:58
США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины
Из доклада следует, отметил начальник войск РХБЗ, что в ходе подготовки к корейской кампании военно-воздушные силы США изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению.
"В качестве приоритетных биологических агентов американцами на тот момент рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе стеблевой ржавчины пшеницы. Две с половиной тысячи подобных боеприпасов стратегическое авиационное командование ВВС США планировало применить в том числе, цитата: "…для нанесения удара по советским зерновым культурам…", - рассказал Кириллов.
 
В миреСШАКанадаВойска РХБЗВВС СШАКорейский полуостровКорейская война (1950-1953)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала