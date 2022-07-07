https://ria.ru/20220707/ssha-1800885568.html

Матвиенко назвала поведение США по отношению к России бандитизмом

Матвиенко назвала поведение США по отношению к России бандитизмом - РИА Новости, 07.07.2022

Матвиенко назвала поведение США по отношению к России бандитизмом

Поведение США по отношению к России можно назвать государственным бандитизмом, это - агония в попытках сохранить свою гегемонию в мире, поэтому никакие разумные РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:58

2022-07-07T11:58

2022-07-07T13:06

россия

сша

политика

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Поведение США по отношению к России можно назвать государственным бандитизмом, это - агония в попытках сохранить свою гегемонию в мире, поэтому никакие разумные переговорные предложения ими не воспринимаются, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я бы сказала уже так, извините за моветон - это какой-то уже государственный бандитизм, когда нарушаются все международные правила, когда вводятся абсолютно незаконные санкции, когда замораживаются активы суверенного государства, когда по этническому принципу замораживаются и разворовываются счета, ликвидируется, забирается имущество граждан России - по этническому принципу, без суда, без следствия", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции, посвященной весенней сессии, в ответ на просьбу охарактеризовать отношения РФ и США сегодня.По словам спикера, "государственным бандитизмом" можно считать и уверенность США в том, что они могут вмешиваться в дела любых суверенных государств, пример тому - ситуация в Югославии, Сирии, Афганистане, Ираке, Ливии."Это агония в попытках сохранить свою гегемонию в мире, это попытка остановить объективный ход истории, потому что исторические события развиваются в русле многополярного мира. И поэтому никакие разумные предложения, переговорные предложения, они не могут ими восприниматься, потому что у них другие цели и задачи - сохранить свою власть в мире", - заявила Матвиенко."Мы понимаем, в какой реальности мы живем, мы понимаем, как в такой реальности надо действовать, как обеспечить безопасность своей страны и ее устойчивое развитие. И никакие попытки ослабить развитие России, остановить ее развитие, снизить международный авторитет и роль России, у них (США) не получатся. Отсюда и эта агония, в том числе и по принятию все новых и новых, извините, идиотских решений", - добавила спикер Совета Федерации.

https://ria.ru/20220611/otnosheniya-1794707245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, политика, совет федерации рф, валентина матвиенко