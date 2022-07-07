https://ria.ru/20220707/spasateli-1801937398.html

Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы

Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы - РИА Новости, 12.07.2022

Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы

Спасателям удалось полностью ликвидировать крупный пожар на складе лакокрасочных изделий площадью порядка 300 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-07T10:09

2022-07-07T10:09

2022-07-12T14:37

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасателям удалось полностью ликвидировать крупный пожар на складе лакокрасочных изделий площадью порядка 300 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."В 08.45 возгорание на складе лакокрасочных изделий на Новоданиловском проезде ликвидировано на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара привлекался корабль "Полковник Чернышёв", который проводил забор воды из Москвы-реки. Проливка сгоревших конструкций продолжается.

https://ria.ru/20220705/uragan-1800757299.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, гочсипб