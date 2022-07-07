https://ria.ru/20220707/spasateli-1801937398.html
Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы
Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы - РИА Новости, 12.07.2022
Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы
Спасателям удалось полностью ликвидировать крупный пожар на складе лакокрасочных изделий площадью порядка 300 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-07T10:09
2022-07-07T10:09
2022-07-12T14:37
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасателям удалось полностью ликвидировать крупный пожар на складе лакокрасочных изделий площадью порядка 300 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."В 08.45 возгорание на складе лакокрасочных изделий на Новоданиловском проезде ликвидировано на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара привлекался корабль "Полковник Чернышёв", который проводил забор воды из Москвы-реки. Проливка сгоревших конструкций продолжается.
https://ria.ru/20220705/uragan-1800757299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гочсипб