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Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы - РИА Новости, 12.07.2022
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Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы
Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы - РИА Новости, 12.07.2022
Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы
Спасателям удалось полностью ликвидировать крупный пожар на складе лакокрасочных изделий площадью порядка 300 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-07T10:09
2022-07-12T14:37
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасателям удалось полностью ликвидировать крупный пожар на складе лакокрасочных изделий площадью порядка 300 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."В 08.45 возгорание на складе лакокрасочных изделий на Новоданиловском проезде ликвидировано на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара привлекался корабль "Полковник Чернышёв", который проводил забор воды из Москвы-реки. Проливка сгоревших конструкций продолжается.
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москва, гочсипб
10:09 07.07.2022 (обновлено: 14:37 12.07.2022)
 

Спасатели ликвидировали пожар на складе лакокрасочных изделий на юге Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасателям удалось полностью ликвидировать крупный пожар на складе лакокрасочных изделий площадью порядка 300 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"В 08.45 возгорание на складе лакокрасочных изделий на Новоданиловском проезде ликвидировано на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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5 июля, 21:35Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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По его словам, к тушению пожара привлекался корабль "Полковник Чернышёв", который проводил забор воды из Москвы-реки. Проливка сгоревших конструкций продолжается.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГОЧСиПБ
 
 
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