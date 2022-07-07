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Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022
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Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий
Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022
Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что сейчас внутри российской политики не время для корпоративных противоречий, нужно... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:21
2022-07-07T21:21
политика
владимир путин
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что сейчас внутри российской политики не время для корпоративных противоречий, нужно консолидировать общество для поддержки национальной экономики и социальной сферы."Сегодня, должен отметить, у нас не время корпоративных противоречий, сегодня время консолидировать общество и объединяться, стирать, а не проводить разделительные линии между политическими силами, для того, чтобы поддержать национальную экономику, социальную сферу", - заявил Слуцкий на встрече глав фракций ГД с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также сказал, что обратился с призывом к мировым политикам отказаться от санкций и рестрикций как рудимента и архаизма в сегодняшний политике.
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политика, владимир путин, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
21:21 07.07.2022
 
Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР Слуцкий: внутри российской политики не время для корпоративных противоречий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что сейчас внутри российской политики не время для корпоративных противоречий, нужно консолидировать общество для поддержки национальной экономики и социальной сферы.
"Сегодня, должен отметить, у нас не время корпоративных противоречий, сегодня время консолидировать общество и объединяться, стирать, а не проводить разделительные линии между политическими силами, для того, чтобы поддержать национальную экономику, социальную сферу", - заявил Слуцкий на встрече глав фракций ГД с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также сказал, что обратился с призывом к мировым политикам отказаться от санкций и рестрикций как рудимента и архаизма в сегодняшний политике.
Участники встречи президента России Владимира Путина c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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ПолитикаВладимир ПутинРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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