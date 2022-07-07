https://ria.ru/20220707/slutskiy-1801078722.html

Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий

Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022

Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что сейчас внутри российской политики не время для корпоративных противоречий, нужно... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:21

2022-07-07T21:21

2022-07-07T21:21

политика

владимир путин

россия

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что сейчас внутри российской политики не время для корпоративных противоречий, нужно консолидировать общество для поддержки национальной экономики и социальной сферы."Сегодня, должен отметить, у нас не время корпоративных противоречий, сегодня время консолидировать общество и объединяться, стирать, а не проводить разделительные линии между политическими силами, для того, чтобы поддержать национальную экономику, социальную сферу", - заявил Слуцкий на встрече глав фракций ГД с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также сказал, что обратился с призывом к мировым политикам отказаться от санкций и рестрикций как рудимента и архаизма в сегодняшний политике.

https://ria.ru/20220707/ldpr-1801075125.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик)