https://ria.ru/20220707/slutskiy-1801078722.html
Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий
Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022
Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что сейчас внутри российской политики не время для корпоративных противоречий, нужно... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:21
2022-07-07T21:21
2022-07-07T21:21
политика
владимир путин
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что сейчас внутри российской политики не время для корпоративных противоречий, нужно консолидировать общество для поддержки национальной экономики и социальной сферы."Сегодня, должен отметить, у нас не время корпоративных противоречий, сегодня время консолидировать общество и объединяться, стирать, а не проводить разделительные линии между политическими силами, для того, чтобы поддержать национальную экономику, социальную сферу", - заявил Слуцкий на встрече глав фракций ГД с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также сказал, что обратился с призывом к мировым политикам отказаться от санкций и рестрикций как рудимента и архаизма в сегодняшний политике.
https://ria.ru/20220707/ldpr-1801075125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Сейчас время не для корпоративных противоречий, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР Слуцкий: внутри российской политики не время для корпоративных противоречий