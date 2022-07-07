https://ria.ru/20220707/slutskiy-1801076843.html

Слуцкий призвал поддержать программы поддержки русского мира

Слуцкий призвал поддержать программы поддержки русского мира - РИА Новости, 07.07.2022

Слуцкий призвал поддержать программы поддержки русского мира

Программы поддержки русского мира должны быть поддержаны на качественно новом уровне, заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:06

2022-07-07T21:06

2022-07-07T21:06

владимир путин

россия

госдума рф

общество

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Программы поддержки русского мира должны быть поддержаны на качественно новом уровне, заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий."Сегодня мы обращаемся к правительству о том, чтобы соответствующие федеральные программы по поддержке русского мира и его сегментирующей основы, фундаментальной основы - русского языка были поддержаны на качественно ином уровне. Уверен, что это получится. Хотя идём к этой цели достаточно медленно, и сейчас именно та ситуация, когда имеет смысл, возможно, работать значительно более форсировано в этом направлении", - сказал Слуцкий на встрече лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным.Он напомнил, что ранее в 2012 году Путин выступил с программной статьей "Россия и меняющийся мир", где написал о том, что России необходимо в разы поднять культурное и гуманитарное присутствие в мире и "на порядок поднять его там, где говорят по-русски или понимают русский". Однако, отметил Слуцкий, это сделано не до конца.

https://ria.ru/20220407/russkie-1782321978.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, госдума рф, общество, леонид слуцкий (политик)