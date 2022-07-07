https://ria.ru/20220707/slutskiy-1801076843.html
Слуцкий призвал поддержать программы поддержки русского мира
Слуцкий призвал поддержать программы поддержки русского мира - РИА Новости, 07.07.2022
Слуцкий призвал поддержать программы поддержки русского мира
Программы поддержки русского мира должны быть поддержаны на качественно новом уровне, заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:06
2022-07-07T21:06
2022-07-07T21:06
владимир путин
россия
госдума рф
общество
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Программы поддержки русского мира должны быть поддержаны на качественно новом уровне, заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий."Сегодня мы обращаемся к правительству о том, чтобы соответствующие федеральные программы по поддержке русского мира и его сегментирующей основы, фундаментальной основы - русского языка были поддержаны на качественно ином уровне. Уверен, что это получится. Хотя идём к этой цели достаточно медленно, и сейчас именно та ситуация, когда имеет смысл, возможно, работать значительно более форсировано в этом направлении", - сказал Слуцкий на встрече лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным.Он напомнил, что ранее в 2012 году Путин выступил с программной статьей "Россия и меняющийся мир", где написал о том, что России необходимо в разы поднять культурное и гуманитарное присутствие в мире и "на порядок поднять его там, где говорят по-русски или понимают русский". Однако, отметил Слуцкий, это сделано не до конца.
https://ria.ru/20220407/russkie-1782321978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, госдума рф, общество, леонид слуцкий (политик)
Слуцкий призвал поддержать программы поддержки русского мира
Глава ЛДПР Слуцкий призвал поддержать программы поддержки русского мира на новом уровне