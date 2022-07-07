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Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд - РИА Новости, 07.07.2022
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Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд
Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд - РИА Новости, 07.07.2022
Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд
Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд. По ее словам, свой знаменитый проект "Частная коллекция" она снимала 20 лет, а потом заскучала. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:00
2022-07-07T10:00
шоубиз
знаменитости
екатерина рождественская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд. По ее словам, свой знаменитый проект "Частная коллекция" она снимала 20 лет, а потом заскучала.Звезды прошедшего времени были интереснее и самодостаточнее, отметила фотограф.В интервью на YouTube-канале "Откройте, Давид!" фотограф призналась, что ей иногда становится стыдно слушать современных артистов.Она добавила, что, по всей вероятности, продолжать проект "Частная коллекция" не будет, поскольку не знает современных героев. Знаменитости, например супруга Олега Газманова, до сих пор с теплотой вспоминают сотрудничество в Екатериной.
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знаменитости, екатерина рождественская, шоу-бизнес
10:00 07.07.2022
 
Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд

Фотограф "Частной коллекции" Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд

РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд. По ее словам, свой знаменитый проект "Частная коллекция" она снимала 20 лет, а потом заскучала.

"Два последних года, когда я занималась этим проектом, я заскучала. Причем открыто и активно. Очень измельчал состав кумиров, на которых надо ровняться, за творчеством которых надо следить. Нет желания. Я даже не всегда понимаю, о чем они поют. Может быть, я проще стала, а не эти люди", – сказала Екатерина.

Звезды прошедшего времени были интереснее и самодостаточнее, отметила фотограф.

"18 лет "Частной коллекции" – это абсолютное счастье. Абсолютное счастье в первую очередь общения, потому что люди были безумно интересные, самодостаточные, большая часть – гениальные… Наблюдать за ними и общаться было роскошью", – заявила Екатерина.

В интервью на YouTube-канале "Откройте, Давид!" фотограф призналась, что ей иногда становится стыдно слушать современных артистов.

"Если сто лет назад был серебряный век, то сейчас он серый. Вроде бы цвет один и тот же, а оттенок другой – блеск потерян. Чтобы этот блеск возродить, нужно начинать с себя. Нужно читать, например, утром стихи – любые", – сказала Рождественская.

Она добавила, что, по всей вероятности, продолжать проект "Частная коллекция" не будет, поскольку не знает современных героев. Знаменитости, например супруга Олега Газманова, до сих пор с теплотой вспоминают сотрудничество в Екатериной.
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