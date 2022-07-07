Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд

"Два последних года, когда я занималась этим проектом, я заскучала. Причем открыто и активно. Очень измельчал состав кумиров, на которых надо ровняться, за творчеством которых надо следить. Нет желания. Я даже не всегда понимаю, о чем они поют. Может быть, я проще стала, а не эти люди", – сказала Екатерина.