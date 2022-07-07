https://ria.ru/20220707/rozhdestvenskaya-1800853077.html
Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд
Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд - РИА Новости, 07.07.2022
Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд
Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд. По ее словам, свой знаменитый проект "Частная коллекция" она снимала 20 лет, а потом заскучала. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:00
2022-07-07T10:00
2022-07-07T10:00
шоубиз
знаменитости
екатерина рождественская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд. По ее словам, свой знаменитый проект "Частная коллекция" она снимала 20 лет, а потом заскучала.Звезды прошедшего времени были интереснее и самодостаточнее, отметила фотограф.В интервью на YouTube-канале "Откройте, Давид!" фотограф призналась, что ей иногда становится стыдно слушать современных артистов.Она добавила, что, по всей вероятности, продолжать проект "Частная коллекция" не будет, поскольку не знает современных героев. Знаменитости, например супруга Олега Газманова, до сих пор с теплотой вспоминают сотрудничество в Екатериной.
https://ria.ru/20220706/rudkovskaya-1800650883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, екатерина рождественская, шоу-бизнес
Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд
Фотограф "Частной коллекции" Екатерина Рождественская раскритиковала современных звезд