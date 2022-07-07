https://ria.ru/20220707/rossiya-1801060106.html
Путин заявил, что Западу не нужна такая страна, как Россия
Путин заявил, что Западу не нужна такая страна, как Россия - РИА Новости, 07.07.2022
Путин заявил, что Западу не нужна такая страна, как Россия
Западу не нужна такая страна, как Россия, именно поэтому они поддерживали "пятую колонну", сепаратизм и терроризм, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:44
2022-07-07T19:44
2022-07-07T20:10
россия
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Западу не нужна такая страна, как Россия, именно поэтому они поддерживали "пятую колонну", сепаратизм и терроризм, заявил президент РФ Владимир Путин."Такая страна, как Россия, просто не нужна им... Именно поэтому поддерживали терроризм, сепаратизм в России, внутренние деструктивные силы и "пятую колонну" в нашей стране", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.Также он добавил, что такие силы в России "получали и получают до сих пор безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада".
https://ria.ru/20220707/putin-1801063012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, владимир путин, политика, госдума рф
19:44 07.07.2022 (обновлено: 20:10 07.07.2022)
Путин заявил, что Западу не нужна такая страна, как Россия
Президент Путин заявил, что Западу не нужна такая страна, как Россия