https://ria.ru/20220707/rossiya-1801060106.html

Путин заявил, что Западу не нужна такая страна, как Россия

Путин заявил, что Западу не нужна такая страна, как Россия - РИА Новости, 07.07.2022

Путин заявил, что Западу не нужна такая страна, как Россия

Западу не нужна такая страна, как Россия, именно поэтому они поддерживали "пятую колонну", сепаратизм и терроризм, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:44

2022-07-07T19:44

2022-07-07T20:10

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Западу не нужна такая страна, как Россия, именно поэтому они поддерживали "пятую колонну", сепаратизм и терроризм, заявил президент РФ Владимир Путин."Такая страна, как Россия, просто не нужна им... Именно поэтому поддерживали терроризм, сепаратизм в России, внутренние деструктивные силы и "пятую колонну" в нашей стране", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.Также он добавил, что такие силы в России "получали и получают до сих пор безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада".

https://ria.ru/20220707/putin-1801063012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, здоровье - общество, владимир путин, политика, госдума рф