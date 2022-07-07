https://ria.ru/20220707/putin-1801058639.html
Путин отметил вклад депутатов в работу Госдумы
Путин отметил вклад депутатов в работу Госдумы - РИА Новости, 07.07.2022
Путин отметил вклад депутатов в работу Госдумы
Все депутаты внесли свой весомый вклад в общие итоги работы Думы, которые весьма достойные, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:38
2022-07-07T19:38
2022-07-07T19:53
политика
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Все депутаты внесли свой весомый вклад в общие итоги работы Думы, которые весьма достойные, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы."Все депутаты, я хочу это подчеркнуть, именно все фракции внесли свой весомый вклад в ее (Государственной Думы) общие итоги. Считаю, что результаты работы весьма достойные", - сказал Путин.
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политика, госдума рф
19:38 07.07.2022 (обновлено: 19:53 07.07.2022)
Путин отметил вклад депутатов в работу Госдумы
Путин на встрече с лидерами фракций отметил вклад депутатов в работу Госдумы