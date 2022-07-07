https://ria.ru/20220707/putin-1801058639.html

Путин отметил вклад депутатов в работу Госдумы

Путин отметил вклад депутатов в работу Госдумы - РИА Новости, 07.07.2022

Путин отметил вклад депутатов в работу Госдумы

Все депутаты внесли свой весомый вклад в общие итоги работы Думы, которые весьма достойные, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:38

2022-07-07T19:38

2022-07-07T19:53

политика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_e1ddb7f12b198f184862b2e4009af681.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Все депутаты внесли свой весомый вклад в общие итоги работы Думы, которые весьма достойные, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы."Все депутаты, я хочу это подчеркнуть, именно все фракции внесли свой весомый вклад в ее (Государственной Думы) общие итоги. Считаю, что результаты работы весьма достойные", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220707/putin-1801061860.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, госдума рф