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В Крыму заявили, что не забыли о преступлениях румынских оккупантов в войну - РИА Новости, 07.07.2022
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В Крыму заявили, что не забыли о преступлениях румынских оккупантов в войну
В Крыму заявили, что не забыли о преступлениях румынских оккупантов в войну - РИА Новости, 07.07.2022
В Крыму заявили, что не забыли о преступлениях румынских оккупантов в войну
Крымчане не забыли преступлений, совершенных в Крыму оккупационными румынскими войсками, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:17
2022-07-07T14:44
в мире
республика крым
румыния
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Крымчане не забыли преступлений, совершенных в Крыму оккупационными румынскими войсками, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.Верховный суд Крыма в четверг признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны."Как бы это не показалось странным, до этого судебного процесса у нас не было юридического определения деятельности оккупационного режима на территории Крыма в 1941-1944 годах. Теперь есть. И пусть теперь кто-нибудь попробует заявить, что геноцид крымчан — это смешно: будет нести за это юридическую ответственность", – написал Константинов в своем Telegram-канале.Он добавил, что в Крыму предстоит провести отдельный процесс в отношении преступлений, которые в годы оккупации совершали в Крыму румынские войска."На очереди — процесс, который вынесет вердикт по поводу румынских оккупантов. Пусть в Бухаресте не думают, что мы о них забыли", - написал Константинов.
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в мире, республика крым, румыния, владимир константинов
14:17 07.07.2022 (обновлено: 14:44 07.07.2022)
 
В Крыму заявили, что не забыли о преступлениях румынских оккупантов в войну

Спикер крымского парламента: в республике не забыли о преступлениях румынских оккупантов

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Стелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Крымчане не забыли преступлений, совершенных в Крыму оккупационными румынскими войсками, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Верховный суд Крыма в четверг признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны.
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"Как бы это не показалось странным, до этого судебного процесса у нас не было юридического определения деятельности оккупационного режима на территории Крыма в 1941-1944 годах. Теперь есть. И пусть теперь кто-нибудь попробует заявить, что геноцид крымчан — это смешно: будет нести за это юридическую ответственность", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Крыму предстоит провести отдельный процесс в отношении преступлений, которые в годы оккупации совершали в Крыму румынские войска.
"На очереди — процесс, который вынесет вердикт по поводу румынских оккупантов. Пусть в Бухаресте не думают, что мы о них забыли", - написал Константинов.
 
В миреРеспублика КрымРумынияВладимир Константинов
 
 
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