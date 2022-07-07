14:17 07.07.2022 (обновлено: 14:44 07.07.2022)
В Крыму заявили, что не забыли о преступлениях румынских оккупантов в войну
Спикер крымского парламента: в республике не забыли о преступлениях румынских оккупантов
© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Крымчане не забыли преступлений, совершенных в Крыму оккупационными румынскими войсками, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Верховный суд Крыма в четверг признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны.
"Как бы это не показалось странным, до этого судебного процесса у нас не было юридического определения деятельности оккупационного режима на территории Крыма в 1941-1944 годах. Теперь есть. И пусть теперь кто-нибудь попробует заявить, что геноцид крымчан — это смешно: будет нести за это юридическую ответственность", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Крыму предстоит провести отдельный процесс в отношении преступлений, которые в годы оккупации совершали в Крыму румынские войска.
"На очереди — процесс, который вынесет вердикт по поводу румынских оккупантов. Пусть в Бухаресте не думают, что мы о них забыли", - написал Константинов.