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В Крыму заявили, что не забыли о преступлениях румынских оккупантов в войну

В Крыму заявили, что не забыли о преступлениях румынских оккупантов в войну - РИА Новости, 07.07.2022

В Крыму заявили, что не забыли о преступлениях румынских оккупантов в войну

Крымчане не забыли преступлений, совершенных в Крыму оккупационными румынскими войсками, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:17

2022-07-07T14:17

2022-07-07T14:44

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республика крым

румыния

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Крымчане не забыли преступлений, совершенных в Крыму оккупационными румынскими войсками, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.Верховный суд Крыма в четверг признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны."Как бы это не показалось странным, до этого судебного процесса у нас не было юридического определения деятельности оккупационного режима на территории Крыма в 1941-1944 годах. Теперь есть. И пусть теперь кто-нибудь попробует заявить, что геноцид крымчан — это смешно: будет нести за это юридическую ответственность", – написал Константинов в своем Telegram-канале.Он добавил, что в Крыму предстоит провести отдельный процесс в отношении преступлений, которые в годы оккупации совершали в Крыму румынские войска."На очереди — процесс, который вынесет вердикт по поводу румынских оккупантов. Пусть в Бухаресте не думают, что мы о них забыли", - написал Константинов.

https://ria.ru/20220621/genotsid-1797062879.html

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Екатерина Зайцева

в мире, республика крым, румыния, владимир константинов