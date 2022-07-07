https://ria.ru/20220707/posolstvo-1800879910.html

"Почта России": письма на старый адрес не дойдут до британского посольства

"Почта России": письма на старый адрес не дойдут до британского посольства - РИА Новости, 07.07.2022

"Почта России": письма на старый адрес не дойдут до британского посольства

Корреспонденция, которую будут отправлять в посольство Великобритании в Москве по старому адресу, будет возвращаться обратно отправителю, следует из комментария РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:39

2022-07-07T11:39

2022-07-07T11:39

москва

великобритания

луганская народная республика

почта россии

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МОСКВА, 7 июля - РИА Новости. Корреспонденция, которую будут отправлять в посольство Великобритании в Москве по старому адресу, будет возвращаться обратно отправителю, следует из комментария "Почты России" РИА Новости.Пресс-служба столичного департамента городского имущества 6 июля сообщила, что посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. В четверг посольство, комментируя РИА Новости смену адреса, заявило, что считает актуальным старый адрес - Смоленская набережная, 10."Почта" доставляет почтовые отправления в соответствии с указанными на них адресами. В случае, когда адрес получателя указан некорректно, корреспонденция возвращается по адресу из графы "отправитель", - сообщили в "Почте".В компании также напомнили, что в правилах оказания услуг почтовой связи прописано, как должны быть указаны адреса на письмах и посылках. "Отправитель обязательно должен написать индекс, название области, населенного пункта, улицу, номер дома и, если есть, номер квартиры получателя. Для международной почты также нужно писать страну", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220707/zakharova-1800864950.html

москва

великобритания

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, великобритания, луганская народная республика, почта россии