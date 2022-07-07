https://ria.ru/20220707/politika-1800988210.html

Кто следующий? За что Великобритания возненавидела Джонсона

Кто следующий? За что Великобритания возненавидела Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

Кто следующий? За что Великобритания возненавидела Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отставке — она состоится, когда однопартийцы подыщут ему замену. Накануне из правительства уволилось... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:55

2022-07-07T16:55

2022-07-07T18:02

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отставке — она состоится, когда однопартийцы подыщут ему замену. Накануне из правительства уволилось больше половины чиновников, не пожелавших дальше работать с Джонсоном. СМИ сравнивают его с террористом, взявшим в заложники всю страну и правящую Консервативную партию. О политическом кризисе на Туманном Альбионе — в материале РИА Новости.На днеПо данным опроса YouGov, 53% сторонников Консервативной партии выступили за отставку главы правительства. В целом по стране его уход поддерживают 69 процентов избирателей. Только 18 процентов британцев хотят, чтобы Джонсон продолжил управлять государством.Волна требований сместить его с поста захлестнула Великобританию после скандала с заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе "Карлтон" и домогался мужчин. Когда история получила огласку, политик во всем сознался и уволился. При этом выяснилось, что Пинчера уже обвиняли в домогательствах, а Джонсон знал об этом, но все равно назначил на ответственную должность и даже называл его "прикольным парнем".Пятого июля кабинет министров покинули главы Минфина и Минздрава Риши Сунак и Саджид Джавид. Оба сказали, что по этическим соображениям больше не могут работать с Джонсоном. При этом всего месяц назад Сунак выступал против импичмента и нахваливал премьера за его твердость в вопросе вакцинации от коронавируса и помощи Украине.Спустя двое суток список уволившихся министров перевалил за 50 человек. Всего в правительстве заседают около 100 чиновников. Публично преданность Джонсону выразила только глава МИД Лиз Трасс.Даже кот Джонсона по кличке Ларри против него. В собственном Twitter-аккаунте домашний питомец признается, что больше не может жить с ним под одной крышей: "Либо он уйдет, либо я". А автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг призвала премьер-министра перестать рыть себе могилу, потому что тот и так уже "докопал до центра Земли"."Скользкий поросенок"По словам члена британского парламента от Консервативной партии Криса Скидмора, если бы в июне, когда Джонсону пытались вынести вотум недоверия, однопартийцы знали, что случится спустя месяц, результат был бы совсем иным. Тогда премьера поддержали 211 депутатов (59 процентов голосовавших). Его отставки добивались из-за скандала с вечеринками, которые организовывали в офисе главы правительства во время пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах. Британцы были крайне расстроены тем, что пока большинство страдало из-за ограничений, политические лидеры регулярно отрывались на рабочем месте.Вечером 6 июля премьер все еще утверждал, что ему нельзя уходить: страна в кризисе, на Украине продолжаются боевые действия, оппозиция спит и видит, как заберет власть. Однако спустя сутки "скользкий поросенок", как его называют журналисты, все-таки согласился уйти, но с условием: пусть сначала найдут замену.Джонсон хочет остаться исполняющим обязанности главы правительства до осенней конференции Консервативной партии, на которой должны выбрать нового лидера. Объясняет это тем, что власть нельзя отдавать оппозиции.Однако многие видные консерваторы считают, что Джонсон даже с приставкой "и. о." опасен для страны, утверждает The Guardian. К тому же лидер лейбористов Кир Стармер пообещал премьеру вотум недоверия от всего парламента, если тот пожелает задержаться в кресле до конца лета. При этом оппозиционер надеется на поддержку тори, которые уже разочаровались в своем руководителе.Неостывшее креслоЛейбористам не хватит голосов, чтобы избрать собственного главу правительства — новый премьер все равно будет из консерваторов. По данным британских СМИ, им может стать бывший глава Минфина Сунак. Какое-то время он был довольно популярен в обществе, но потом выяснилось, что чиновник веселился на вечеринках вместе Джонсоном. Еще один претендент — Пенни Мордонт, министр по торговой политике. До этого она руководила Минобороны, министерствами по делам женщин и международного развития. Кроме того, в качестве преемника рассматривают главу МИД Лиз Трасс. Но, согласно опросам, лучшие шансы у министра обороны Бена Уоллеса.Некоторые тори также хотят, чтобы вице-премьера Доминика Рааба назначили временным премьер-министром. В прошлом в Британии не было такой должности. Зато в истории страны случалось, что глава правительства болел и один из коллег заменял его на протяжении нескольких недель."Обычно премьер работает до тех пор, пока его партия не изберет нового лидера. Это занимает два-три месяца. Но возмущение настолько велико, что консерваторы заговорили о временном главе правительства. При этом у Джонсона нет больше никаких перспектив: он политический труп", — говорит Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН.По ее словам, за три года все те качества, которые привели Джонсона в кресло премьер-министра, обернулись против него: решительность стала волюнтаризмом, эпатаж и пренебрежение условностями — ложью и цинизмом.Особенность Джонсона в том, что он притягивал к себе различные скандалы, и это его в конце концов погубило, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. "Ему бы хотелось остаться в правительстве еще на несколько месяцев, но с учетом внутренних и внешних вызовов Великобритания должна как можно быстрее найти нового премьера", — отмечает политолог.Впрочем, опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что, кто бы ни пришел на смену Джонсону, политика Великобритании останется такой же воинственной по отношению к Москве. Причем уходящий премьер за время работы исключил из Консервативной партии многих популярных общественных деятелей, которые могли бы с ним конкурировать. Теперь консерваторам непросто найти человека, способного объединить не только сторонников тори, но и всю страну.

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html

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